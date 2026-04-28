Zahara Jolie përshkruan lidhjen me nënën: “Faleminderit, mami”
Zahara, vajza e madhe e Angelina Jolie, u shpreh me emocion gjatë një eventi të shoqatës studentore Alpha Kappa Alpha në Spelman College në Atlanta, duke theksuar marrëdhënien e veçantë që ka me nënën dhe ndikimin e saj në formimin e vlerave personale.
Sipas TV Klan, në fjalimin e regjistruar dhe të shpërndarë në rrjetin social X më 26 prill, Zahara tha se është e vështirë të përshkruhet me fjalë lidhja e tyre. Ajo rikujtoi se u adoptua në moshën 6-muajshe në vitin 2005 dhe përshkroi ndikimin e edukimit të nënës mbi mirësinë, ndihmën ndaj të tjerëve dhe kërkimin e përmirësimit të vazhdueshëm.
Si nënkryetare e shoqatës së saj studentore, Zahara vlerësoi altruizmin dhe mirëkuptimin e Angelina Jolie dhe tha se për shumë vajza nëna mund të duket si një superheroinë—diçka që ajo përpiqet ta kuptojë gjatë gjithë jetës. Ajo shpjegoi gjithashtu vullnetin për të ndërtuar një karrierë në zhvillimin e të rinjve dhe mentorimin e vajzave, si ndikim të drejtpërdrejtë të punës humanitare të nënës së saj. Fjalimin e përmbylli me citatin që i ngjau dhe me fjalët: “Faleminderit, mami”.
Angelina Jolie ndan Zaharën me ish-bashkëshortin Brad Pitt; të tjerë nga fëmijët e familjes janë Maddox, Pax, Shiloh dhe binjakët Knox e Vivienne. Çifti u martua dhe pas rreth dy vitesh Jolie dorëzoi kërkesën për divorc në shtator 2016; ata u shpallën ligjërisht të ndarë në nëntor 2019 dhe, raporton TV Klan, çështjet për kujdestarinë u mbyllën në dhjetor 2024.
