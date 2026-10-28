☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.6%
DOW 52,378 ▲0.03%
NASDAQ 26,478 ▲1.18%
NAFTA 101.68 ▲1.78%
ARI 4,060 ▼0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $81,398 ▲ +1.88% ETH $2,365 ▲ +2.14% XRP $1.3266 ▲ +1.87% SOL $102.8300 ▲ +2.67%
S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 101.68 ▲1.78 % ARI 4,060 ▼0.35 % S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 101.68 ▲1.78 % ARI 4,060 ▼0.35 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
28 Tet 2026
Breaking
Deliu kërkon llogaridhënie urgjente nga KPK-ja për rastin e Arlindës Ndalohet një i dyshuar në rastin “Laboratori ’25”, Prokuroria kërkon paraburgim Vertiv rrit shitjet 61% në tremujorin e tretë dhe ngre parashikimin vjetor, aksionet kërcejnë 14% Polemikat Mbappe-Kinë/ Real Madrid me qëndrim zyrtar: Respekt të thellë për popullin tuaj! Zbardhen 3 vjedhje në biznese e lokale në Vlorë, arrestohen 3 persona, një tjetër shpallet në kërkim
Menu
Kronika

Zbardhen 3 vjedhje në biznese e lokale në Vlorë, arrestohen 3 persona, një tjetër shpallet në kërkim

· 1 min lexim
në biznese

Dy operacione policore të zhvilluara në Vlorë kanë çuar në zbardhjen e tre vjedhjeve në biznese dhe lokale, si dhe në kapjen e një personi të shpallur në kërkim për shkatërrim prone me zjarr. Në total, tre persona janë arrestuar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë arrestuan shtetasit A. B., 37 vjeç, dhe I. A., 33 vjeç, të dyshuar si autorë të tre vjedhjeve të kryera në lagjet “Rilindja” dhe “Pavarësia 2”. Për të njëjtat ngjarje është shpallur në kërkim shtetasi M. L., 38 vjeç.

Në kuadër të operacioneve, policia kapi dhe arrestoi edhe shtetasin A. J., 42 vjeç, i cili ishte shpallur në kërkim për shkatërrim të pronës me zjarr. Ai dyshohet se më 8 tetor 2026 ka djegur një mjet pune, të identifikuar si miniskrep, në lagjen “Uji i Ftohtë”.

Materialet procedurale për të gjitha rastet iu referuan Prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu