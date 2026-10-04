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Ukraina

Zelenski beson se Rusia mund të ketë ndarë teknologjinë e dronëve reaktivë me Korenë e Veriut

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Foto arkiv: dronë kamikazë me motor reaktiv të përdorur nga Rusia kundër Ukrainës.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski deklaroi të dielën se beson që Rusia mund të ketë ndarë me Korenë e Veriut teknologjinë e dronëve me motor reaktiv. I pyetur nga gazetarët nëse Moska ia ka ndarë Phenianit teknologjinë pas gjeneratës së fundit të dronëve reaktivë, Zelenski u përgjigj: “Po, sigurisht”, siç njofton Reuters.

“Ata (Rusia) po i ndajnë me Korenë e Veriut të gjitha teknologjitë. Nuk e di për ato balistike etj., por mendoj se po, sepse Koreja e Veriut i ndihmoi me raketa”, tha Zelenski.

Deklarata vjen në një moment kur Rusia e ka rritur ndjeshëm përdorimin e dronëve reaktivë kundër Ukrainës në javët e fundit. Kievi ka pranuar se nuk disponon mjete efektive për t’i kundërshtuar këto dronë, përveç avionëve luftarakë.

Koreja e Veriut e ka mbështetur Rusinë që në fillim të luftës, fillimisht me miliona predha artilerie dhe më pas me raketa balistike që Moska i përdor kundër qyteteve ukrainase. Koreja e Jugut dhe vendet perëndimore kanë shprehur shqetësim se Pheniani mund të marrë nga Moska ndihmë në zhvillimin e armëve, si shpërblim për ndihmën në Ukrainë, ndërsa mijëra ushtarë koreano-veriorë janë dërguar në Rusi për të fituar përvojë luftarake.

Ndërkohë, Seuli dhe Kievi janë përfshirë në një mosmarrëveshje diplomatike që kur Zelenski njoftoi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së transferimin te Koreja e Jugut të dy robërve koreano-veriorë, të kapur duke luftuar për Rusinë. Presidenti i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, kërcënoi të premten me masa të papërcaktuara ndaj Ukrainës nëse Kievi nuk njeh marrëveshjen e konfidencialitetit dhe nuk kërkon falje. Zelenski iu përgjigj duke thënë: “Koreja e Jugut na kërkoi t’u jepnim ushtarët koreano-veriorë. Sipas kushtetutës së tyre, ata janë shtetasit e tyre… kështu që ua dhamë këta dy djem”, pa iu referuar komenteve të Lee-së.

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