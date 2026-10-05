Zelenski: SHBA propozon takim teknik trepalësh me Rusinë deri në fund të tetorit; Ukraina gati, pret përgjigjen e Moskës
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski njoftoi të dielën, më 4 tetor, në Kiev se Shtetet e Bashkuara kanë propozuar mbajtjen e një takimi trepalësh (SHBA–Ukrainë–Rusi) në nivel teknik deri në fund të tetorit. Njoftimi u bë në konferencën e përbashkët për shtyp me kancelarin gjerman Friedrich Merz, i cili ndodhej në vizitë të paparalajmëruar në kryeqytetin ukrainas.
“Dje fola me ekipin amerikan të negociatave. Dje u konfirmova atyre se pala jonë është e gatshme të mbështesë mbajtjen e një takimi të tillë deri në fund të tetorit”, tha Zelenski, siç njofton The Kyiv Independent.
Kievi është i hapur që takimi të mbahet në Emiratet e Bashkuara Arabe “ose në një vend tjetër të propozuar nga pala amerikane”. Zelenski tha se nuk e di nëse Rusia e ka marrë tashmë propozimin: “Do të presim përgjigjen. Ne i përgjigjemi pozitivisht negociatave.”
Propozimi vjen pas raundeve të mëparshme trepalëshe: ai i Abu Dhabit në janar, që prodhoi vetëm marrëveshje humanitare dhe shkëmbime të burgosurish, dhe ai i Gjenevës në shkurt, që mbetën të bllokuara. Të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner kanë ndërmjetësuar mes palëve, ndërsa një propozim i mëparshëm amerikan për takim në Emiratet e Bashkuara Arabe ishte njoftuar më 25 shtator.
Vizita e Merz-it solli edhe lajme për mbrojtjen ukrainase: Berlini njoftoi një paketë të re ndihme ushtarake prej 1.5 miliardë dollarësh, përfshirë raketa për mbrojtjen ajrore, si dhe një marrëveshje për prodhimin e përbashkët të dronëve. Vizita u zhvillua ndërsa një dron rus goditi sërish Urën Veriore të Kievit të dielën në mëngjes.
Pala ruse nuk ka reaguar ende ndaj propozimit të ri.
Volodymyr Zelenski në një konferencë shtypi (foto arkiv: Komisioni Evropian / Wikimedia Commons, CC BY 4.0).
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