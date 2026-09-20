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Ukraina

Zelenski: Ukraina përdori raketa ‘Flamingo’ dhe ‘Pelican’ në sulmin ndaj Moskës — goditi rafineri dhe logjistikë ruse

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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se Ukraina përdori një gamë raketash dhe dronësh — përfshirë raketat vendase me rreze të gjatë “Flamingo” dhe “Pelican” — në sulmin masiv të natës ndaj Moskës dhe rajoneve ruse, duke goditur objektet e naftës dhe logjistikës.

Kryetari i bashkisë së Moskës, Sergei Sobyanin, e përshkroi valën e dronëve si sulmin “më të madh ndonjëherë” ndaj kryeqytetit rus. Sipas tij, u dëmtuan një rafineri nafte e Moskës dhe një ndërtesë banimi, ndërsa 450 dronë u shkatërruan rrugës për në Moskë.

Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrei Vorobyov, tha se sulmi vrau dy persona — një burrë 74-vjeçar dhe një grua 44-vjeçare — dhe plagosi 20 të tjerë në rajonin më të gjerë të Moskës.

Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes pretendon se rrëzoi 1,100 dronë ukrainas në mbarë vendin, mbi Krime dhe Detin e Zi.

Zelenskyy tha në rrjetet sociale se sulmi ka si objektiv presionin ekonomik mbi Rusinë: “These are billions of dollars that sustain the war machine” — miliarda dollarë që ushqejnë makinerinë e luftës.

Sulmi vjen në ditën e tretë dhe të fundit të zgjedhjeve parlamentare ruse, të parat gjatë luftës. Sobyanin e quajti “sulmin e paprecedent” një përpjekje për të penguar zgjedhjet, ndërsa Kremlini e hedh poshtë çdo shenjë se Putin synon të ndalë pushtimin.

Burimi: Associated Press

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