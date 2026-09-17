Zelensky emëron Anton Kovalskyi si prokuror të përgjithshëm në detyrë
Presidenti Volodymyr Zelensky e hoqi me dekret ish-prokurorin Ruslan Kravchenko pas një skandali antikorrupsion, duke emëruar në vend të tij 42-vjeçarin Anton Kovalskyi.
KIEV, 17 shtator — Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka emëruar Anton Kovalskyi si prokuror të përgjithshëm në detyrë, sipas një dekreti presidencial të së enjtes, duke mbushur vakumin e krijuar pas shkarkimit të ish-prokurorit Ruslan Kravchenko në kulmin e një skandali antikorrupsion.
Kovalskyi, 42 vjeç, që nga korriku 2025 ka drejtuar zyrën rajonale të prokurorisë në rajonin Khmelnytskyi. Emërimi i tij vjen disa ditë pasi Zelensky e largoi me dekret Kravchenkon, ndërsa parlamenti ukrainas miratoi shkarkimin me votë të martën.
Largimi i Kravchenkos erdhi javën e kaluar, pasi një hetim i organeve antikorrupsion arriti te zyra e tij. Byroja Kombëtare Antikorrupsion (NABU) dhe Prokuroria e Specializuar Antikorrupsion (SAPO) pretenduan se një vartës i Kravchenkos kishte organizuar një rrjet për të mbuluar qendra thirrjesh që mashtronin ukrainas dhe të huaj.
Kravchenko e ka mohuar çdo përfshirje në këtë skemë dhe nuk është akuzuar për asnjë krim. Megjithatë, të hënën, në një kthesë të papritur, ai akuzoi publikisht kreun e NABU-së, Semen Kryvonos, për falsifikim dokumentesh dhe një adoptim të rremë fëmije në vitin 2009, duke thënë se hetimi i agjencive synonte të ndalonte hetimet ndaj vetë atyre.
NABU dhe SAPO i kanë hedhur poshtë këto pretendime si të pabaza. Emërimi i një prokurori të ri në detyrë shihet si përpjekje e presidencës për të rivendosur besimin në sistemin e drejtësisë, në një kohë kur Ukraina përballet me presionin e luftës dhe me kërkesat e partnerëve perëndimorë për reforma antikorrupsion.
Burimi: Reuters
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