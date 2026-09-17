☀️
Tiranë 27°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 101.38 ▼1.03%
ARI 4,357 ▼0.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,482 ▲ +1.24% ETH $2,443 ▲ +2.06% XRP $1.3034 ▲ +1.77% SOL $100.2100 ▲ +3.57%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 101.38 ▼1.03 % ARI 4,357 ▼0.71 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 101.38 ▼1.03 % ARI 4,357 ▼0.71 %
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
17 Sht 2026
Breaking
U arrestua se plagosi me drapër babanë e ish-bashkëjetueses, Gjykata e Fierit lë në “arrest me burg” dajën e d Parlamenti nis me vendimin e Hagës për liderët e UÇK, Peleshi: Vendim i dhimbshëm jo vetëm për Kosovën, por edhe për hi Wesley Clark “i shokuar” nga dënimi i Thaçit: ish-komandanti i NATO-s thotë se Thaçi mbrojti edhe civilët serbë Prequel-i i ‘Weapons’ për Aunt Gladys merr formë: Zach Cregger konfirmon draftin e parë të skenarit, Amy Madigan rikthehet GJERMANI – Çmimi i naftës thyen rekordin e të gjitha kohërave
Menu
Ukraina

Zelensky emëron Anton Kovalskyi si prokuror të përgjithshëm në detyrë

Presidenti Volodymyr Zelensky e hoqi me dekret ish-prokurorin Ruslan Kravchenko pas një skandali antikorrupsion, duke emëruar në vend të tij 42-vjeçarin Anton Kovalskyi.

· 2 min lexim

KIEV, 17 shtator — Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka emëruar Anton Kovalskyi si prokuror të përgjithshëm në detyrë, sipas një dekreti presidencial të së enjtes, duke mbushur vakumin e krijuar pas shkarkimit të ish-prokurorit Ruslan Kravchenko në kulmin e një skandali antikorrupsion.

Kovalskyi, 42 vjeç, që nga korriku 2025 ka drejtuar zyrën rajonale të prokurorisë në rajonin Khmelnytskyi. Emërimi i tij vjen disa ditë pasi Zelensky e largoi me dekret Kravchenkon, ndërsa parlamenti ukrainas miratoi shkarkimin me votë të martën.

Largimi i Kravchenkos erdhi javën e kaluar, pasi një hetim i organeve antikorrupsion arriti te zyra e tij. Byroja Kombëtare Antikorrupsion (NABU) dhe Prokuroria e Specializuar Antikorrupsion (SAPO) pretenduan se një vartës i Kravchenkos kishte organizuar një rrjet për të mbuluar qendra thirrjesh që mashtronin ukrainas dhe të huaj.

Kravchenko e ka mohuar çdo përfshirje në këtë skemë dhe nuk është akuzuar për asnjë krim. Megjithatë, të hënën, në një kthesë të papritur, ai akuzoi publikisht kreun e NABU-së, Semen Kryvonos, për falsifikim dokumentesh dhe një adoptim të rremë fëmije në vitin 2009, duke thënë se hetimi i agjencive synonte të ndalonte hetimet ndaj vetë atyre.

NABU dhe SAPO i kanë hedhur poshtë këto pretendime si të pabaza. Emërimi i një prokurori të ri në detyrë shihet si përpjekje e presidencës për të rivendosur besimin në sistemin e drejtësisë, në një kohë kur Ukraina përballet me presionin e luftës dhe me kërkesat e partnerëve perëndimorë për reforma antikorrupsion.

Burimi: Reuters

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu