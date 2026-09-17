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Ukraina

Sulme ajrore ruse në Kiev dhe Odesë: ndërtesa 19-katëshe në flakë, tre të plagosur përfshirë një fëmijë

Sulmet ajrore ruse dëmtuan ndërtesa në Kiev dhe plagosën tre persona, përfshirë një fëmijë, në Odesë në orët e para të së enjtes. Mbetjet e dronëve ranë mbi magazina dhe pranë një pike karburanti në kryeqytetin ukrainas, ndërsa në Odesë u godit një ndërtesë banimi 19-katëshe.

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Sulme ajrore ruse dëmtuan ndërtesa në kryeqytetin ukrainas Kiev dhe plagosën tre persona në qytetin port Odesë në orët e para të së enjtes, njoftuan zyrtarët ukrainas. Sulmet erdhën në një valë të re goditjesh gjatë natës, që shënjestruan si infrastrukturën ashtu edhe zonat e banuara civile.

Në Kiev, mbetjet e dronëve të rrëzuar ranë mbi objekte magazinimi dhe pranë një pike karburanti, ndër vende të tjera, tha kryebashkiaku Vitali Klitschko në një postim në Telegram. Shpërthime u dëgjuan në disa lagje të kryeqytetit, tha një dëshmitar i Reuters, ndërsa ekipet e emergjencës u dërguan menjëherë në vendngjarje.

Në Odesë, tre persona — përfshirë një fëmijë — u plagosën kur forcat ruse goditën një ndërtesë banimi 19-katëshe, thanë autoritetet lokale në Telegram. Goditja shkaktoi zjarr dhe dëme të mëdha në ndërtesë, ndërsa banorët u evakuuan gjatë natës për shkak të rrezikut.

Shkatërrime në Odesë pas një sulmi rus

Shkatërrime në Odesë pas një sulmi rus. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Sulmet e natës janë bërë një taktikë e zakonshme e Rusisë, me dronë dhe raketa që synojnë rregullisht qytetet ukrainase, duke shkaktuar viktima civile dhe dëme në infrastrukturën energjetike dhe të transportit. Zyrtarët ukrainas kanë bërë thirrje vazhdimisht për më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore nga aleatët perëndimorë.

Burimi: Reuters

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