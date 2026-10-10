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Ukraina

Zelensky kundër marrëveshjes Trump–Putin për dizelin: «dhuratë për Putinin» dhe investim në luftë

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Volodymyr Zelensky dhe Donald Trump gjatë takimit të 22 shtatorit 2026 në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork — foto arkiv
Volodymyr Zelensky dhe Donald Trump gjatë takimit të 22 shtatorit 2026 në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork
Volodymyr Zelensky dhe Donald Trump gjatë takimit të 22 shtatorit 2026 në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork — foto arkiv

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky kritikoi ashpër marrëveshjen e njoftuar nga presidenti amerikan Donald Trump, sipas së cilës Rusia do të furnizojë SHBA-në dhe tregun global me dizel, duke e quajtur atë «investim në një luftë që duhet t’i jepet fund, jo të zgjatet», siç njofton Reuters.

Zelensky e quajti vendimin «një vendim të dobët nga partnerë të fortë». Në një postim në platformën X, ai shkroi se «dhuratat për Putinin nuk do të sjellin paqe e as ndonjë përfitim për botën e civilizuar», duke shtuar se Rusia do ta «shpërblejë» dizelin «me terror dhe pabesi të mëtejshme». Lejimi i shitjes së produkteve ruse të naftës «është investim në një luftë që duhet t’i jepet fund, jo të zgjatet», tha ai, ndërsa theksoi se ajo që nevojitet është «de-përshkallëzim i vërtetë me Rusinë mbi baza reciproke».

Marrëveshja u njoftua të premten, ndërkohë që një delegacion ukrainas ndodhej në SHBA — në bisedimet në Miami — për të diskutuar me të dërguarit e Trump-it, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, rrugët drejt përfundimit të luftës. Trump njoftoi në Truth Social, pas një bisede telefonike me Putinin, se Rusia do të furnizojë menjëherë 300,000 ton dizel, 500,000 ton në nëntor dhe 1,000,000 ton menjëherë pas, plus 3 milionë tonë të tjera «brenda një periudhe të shkurtër», raporton Reuters.

Me urdhër të Trump-it, Thesari amerikan (OFAC) lëshoi një licencë të përgjithshme të përkohshme që lejon dizelin rus në tregun global, deri në prill.

Për Axios-in, Zelensky e quajti vendimin «jo të drejtë dhe jo të ndershëm», duke paralajmëruar se do t’i sjellë vendit të tij «terror» të mëtejshëm dhe se do t’i japë Moskës fonde shtesë për të vazhduar luftën.

Zelensky, duke folur më vonë me gazetarët në WhatsApp, tha: «Besoj se ekipi ynë thjesht po përdoret si fasadë. Dhe kjo sigurisht nuk është e drejtë, as mënyra se si partnerët duhet të sillen me njëri-tjetrin.»

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