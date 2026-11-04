Zelensky: Roli i SHBA-së në botë mund të zvogëlohet, Evropa duhet të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka deklaruar se Evropa duhet të rrisë ndikimin e saj në arenën ndërkombëtare, ndërsa roli i Shteteve të Bashkuara mund të bëhet më i vogël. Gjatë pjesëmarrjes në Konferencën e Sigurisë në Berlin, ai i bëri thirrje Gjermanisë që të marrë një rol më të madh në garantimin e sigurisë evropiane.
“Shumë gjëra varen nga ajo se në çfarë beson Gjermania dhe në kë beson ajo. Roli i Shteteve të Bashkuara në botë mund të bëhet edhe më i vogël. Prandaj, roli i Evropës në botë duhet të bëhet edhe më i madh. Dhe kjo është e pamundur pa Gjermaninë”, deklaroi Zelenskyy.
Kreu i shtetit ukrainas theksoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes amerikane dhe evropiane për Ukrainën. Sipas tij, ndihma nga Uashingtoni ka kontribuar në shpëtimin e jetëve dhe parandalimin e zhvendosjeve të mëtejshme të popullsisë, ndërsa mbështetja e vendeve evropiane ka qenë thelbësore për mbijetesën e vendit.
Një tjetër çështje e ngritur nga Zelenskyy ishte nevoja për bashkëpunim evropian në zhvillimin dhe mbrojtjen e sistemeve të komunikimit satelitor, duke përfshirë krijimin e alternativave kombëtare ndaj Starlink, shërbimit të internetit satelitor të kompanisë SpaceX, të themeluar nga Elon Musk.
“Sepse pyetja kryesore është se kush i kontrollon butonat e ndezjes dhe fikjes”, u shpreh presidenti ukrainas, duke nënvizuar se asnjë shtet nuk mund t’i përballojë i vetëm kërcënimet ndaj këtyre sistemeve.
Pas konferencës, Zelenskyy zhvilloi një takim me presidentin gjerman Frank-Walter Steinmeier, ku diskutoi përpjekjet e përbashkëta me Shtetet e Bashkuara për avancimin e procesit të paqes në Ukrainë
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