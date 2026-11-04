Philippine Leroy-Beaulieu hap gardërobën e saj: shitje bamirësie në Vestiaire Collective
Aktorja e "Emily in Paris" nxjerr në shitje mbi 20 veshje personale nga Fendi, Dior e Yohji Yamamoto; të ardhurat shkojnë për organizatën Innocence en Danger
Vestiaire Collective, platforma globale e modës luksoze të dorës së dytë, ka njoftuar një shitje ekskluzive gardërobe me aktoren franko-italiane Philippine Leroy-Beaulieu, e njohur ndërkombëtarisht si Sylvie Grateau në serialin e Netflix “Emily in Paris” dhe si Catherine Barneville në serialin francez “Call My Agent!”. Sipas njoftimit të shpërndarë nga PR Newswire më 3 nëntor në Paris, aktorja i jep komunitetit global të platformës mundësinë të blejë mbi 20 veshje të përzgjedhura me kujdes nga gardëroba e saj personale, pas një karriere mbi katër dekada në kinemanë dhe televizionin francez e ndërkombëtar.
Përzgjedhja përfshin veshje nga stilistët e saj të preferuar — Fendi, Balenciaga, Barbara Bui, Ami, Chloé, Ralph Lauren, Jimmy Choo, Dior, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood dhe Patou — nga xhaketat dhe palltot deklarative te kostumet e qepura me porosi, fustanet, këpucët dhe aksesorët. Ndër pjesët kryesore janë një kostum i kuq AMI, taka Jimmy Choo, fustane Dior dhe një pallto Yohji Yamamoto, me çmime nga rreth 110 deri në 1.650 sterlina dhe me disponueshmëri blerjeje në mbarë botën.
Shitja zhvillohet në dy dalje: e para më 3 nëntor dhe e dyta më 3 dhjetor 2026. Të gjitha të ardhurat do të dhurohen për organizatën Innocence en Danger, e cila mbron fëmijët nga dhuna dhe promovon sigurinë e mirëqenien e tyre. “Ka kaq shumë kujtime të lidhura me rrobat që mbajmë: një film, një udhëtim, një moment i veçantë i jetës sonë. Të zgjedhësh t’i lësh disa prej tyre është pak emocionale, por ka diçka të bukur në të diturit se ato do ta vazhdojnë udhëtimin e tyre në një gardërobë tjetër”, tha Leroy-Beaulieu.
Përveç gardërobës së aktores, platforma do të lançojë edhe një përzgjedhje të dedikuar të frymëzuar nga stili i saj karakteristik, tërhequr nga katalogu i saj me gati 6 milionë artikuj. “Kjo është hera e parë që Philippine hap gardërobën e saj personale për publikun dhe jemi të kënaqur që ajo zgjodhi Vestiaire Collective”, tha Alessandra Mararaschio, drejtore e marketingut e platformës. Vestiaire ka bashkëpunuar më herët për shitje të tilla gardërobe me Paris Hilton, Jessica Chastain, Rosie Huntington-Whiteley, Antonela Roccuzzo, Laura Dern dhe Chloe Fineman.
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