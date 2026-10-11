Zelensky: Rusia goditi termocentralin e Kharkivit pasi Trump njoftoi “armëpushimin energjetik”
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi në fjalimin e tij të mbrëmjes së të dielës se Rusia po vazhdon sulmet ajrore ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës, pavarësisht njoftimit të presidentit amerikan Donald Trump për një “armëpushim energjetik” me efekt të menjëhershëm mes Moskës dhe Kievit, siç njofton Reuters.
“Pikërisht tani ka dronë Shahed në qiell,” tha Zelensky në fjalimin e tij të natës, duke iu referuar dronëve sulmues të projektuar nga Irani. Ai shtoi se pati sulme me bomba ajrore dhe goditje ndaj infrastrukturës energjetike — mes tyre, siç tha, “pikërisht tani” një goditje ndaj termocentralit të përbashkët të ngrohjes dhe energjisë në qytetin e Kharkivit, qyteti i dytë më i madh i vendit, duke goditur sistemin energjetik të qytetit.
Sipas Reuters, Zelensky tha se në javën e fundit Rusia ka kryer mbi 200 sulme ndaj kapaciteteve gjeneruese të Ukrainës dhe 17 sulme ndaj instalimeve të naftës dhe gazit. “Futja e një armëpushimi energjetik është lajm i mirë për të gjithë,” tha ai. “Është e rëndësishme që të bëhet pjesë e realitetit.”
Zelensky përsëriti se Ukraina është gati t’i ndalë të gjitha sulmet ndaj instalimeve energjetike ruse, nëse Rusia ndalon sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës. “Ukraina e mbështet armëpushimin dhe është e rëndësishme që edhe Rusia ta mbështesë. Po presim detaje nga pala amerikane,” tha ai. “Nga ana jonë, Ukraina mbështet plotësisht hapat drejt de-përshkallëzimit, mbrojtjes së jetëve dhe vendimeve të nevojshme për t’i dhënë fund luftës dhe për të garantuar paqe të qëndrueshme.”
Njoftimi i Trump-it të dielën në mëngjes — “Me efekt të menjëhershëm, ka një ARMËPUSHIM ENERGJETIK në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Të dy palët kanë rënë dakord. Mos e thyeni!” — e befasoi edhe Kievin: një zyrtar i lartë ukrainas i tha The Kyiv Independent se nuk kishte asnjë informacion për një marrëveshje të tillë. Kremlini ende nuk ka reaguar ndaj deklaratës së Trump-it, njofton Reuters.
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