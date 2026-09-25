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Bota

Zelensky: Trump ka marrë vendimin përfundimtar për të lejuar Kievin të prodhojë raketa Patriot

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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të premten se homologu i tij, Donald Trump do t’i lejojë Ukrainës të prodhojë raketa Patriot, një kërkesë kyçe ndërsa Kievi përpiqet të mbrohet nga sulmet ajrore të pamëshirshme ruse.

“Ka marrëveshje konkrete në fuqi”, u tha Zelensky gazetarëve.

“Gjatë takimit tonë të fundit, Presidenti Trump theksoi se, po, unë kam marrë vendimin përfundimtar: Ukraina do të marrë një licencë për të prodhuar raketa Patriot.”

Të dy u takuan në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork këtë javë, ku Zelensky e quajti homologun e tij rus Vladimir Putin “pacientin zero”, duke thënë se sa më shumë liri të ketë ai për të vepruar, “aq më e rrezikshme bëhet bota për të gjithë të tjerët”.

Çështja nëse Trump do ta përmbushë premtimin e tij për t’i lejuar Ukrainës të prodhojë raketa interceptore Patriot – një sistem mbrojtës i nivelit të lartë me metodën “gjurmim dhe shkatërrim” që ukrainasit shpresojnë se do të shkatërrojë sulmet e pamëshirshme me raketa balistike të Rusisë – ka qenë në pikëpyetje për muaj të tërë.

Trump sugjeroi që Ukraina do të fitonte të drejtën për të prodhuar raketa Patriot në margjinat e samitit të NATO-s në Turqi në korrik.

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