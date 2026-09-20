Zelenskyy bisedë telefonike me Trump: Ramë dakord të takohemi në Nju Jork, shumë gjëra mund të ndryshojnë
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy ka njoftuar se gjatë bisedës së tij telefonike me homologun amerikan, Donald Trump ranë dakord të takohen në Nju Jork.
“Sapo fola me Presidentin Trump. Ishte një bisedë e rëndësishme dhe trajtuam shumë tema”, tha Zelenskyy në një postim, duke shtuar se ata ranë dakord të takoheshin në Nju Jork.
Sipas tij takimi mund të ndryshojë shumë teksa theksoi se tani ekziston “momentum diplomatik” rreth përpjekjeve për të arritur paqen.
Presidenti ukrainas falënderoi gjithashtu Trumpin për vizitën e fundit në Kiev nga të dërguarit amerikanë Steve Ëitkoff dhe Jared Kushner, duke thënë se aspektet kryesore të situatës u shqyrtuan në detaje me ta dhe se ata ishin në gjendje të shihnin nga afër kushtet në Ukrainë.
Zelenskyy gjithashtu falënderoi presidentin amerikan për nënshkrimin e projektligjit të promovuar nga senatori republikan i ndjerë Lindsey Graham, i cili parashikon sanksione të reja kundër Rusisë.“Ne të gjithë jemi dakord se duhet të ketë paqe”, përfundoi presidenti ukrainas, duke falënderuar ata që vazhdojnë të mbështesin Ukrainën.
I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went…
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