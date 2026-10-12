Zgjedhjet e parakohshme në Spanjë, krijohet një parti e re! Kush është Miriam Gonzalez
Avokatja Miriam Gonzalez po hyn në politikë para zgjedhjeve në Spanjë me partinë e re Democracia21. Ajo është e martuar me politikanin britanik Nick Clegg, ish-zëvendëskryeministër të Mbretërisë së Bashkuar, dhe thotë se dëshiron të “rigjenerojë politikën spanjolle”.
Miriam Gonzalez prezantoi Democracia21 në Madrid gjatë fundjavës, partinë e re politike me të cilën ajo shpreson të shkëputet nga partitë tradicionale të Spanjës dhe t’u bëjë thirrje votuesve të qendrës, me qëllim “rigjallërimin e demokracisë spanjolle”.
Kush është Miriam Gonzalez?
E lindur në vitin 1968 në Olmedo (Valladolid), ajo është vajza e dy mësuesve dhe studioi në Belgjikë falë një burse studimi. Ajo është avokate e specializuar në tregtinë ndërkombëtare dhe profili i saj publik u rrit gjatë shumë viteve në Mbretërinë e Bashkuar, ku jetoi me bashkëshortin e saj Nick Clegg, udhëheqës i Liberal Demokratëve dhe zëvendëskryeministër midis viteve 2010 dhe 2015 në qeverinë e koalicionit të udhëhequr nga David Cameron.
Gonzalez është gjithashtu themeluese e organizatës bamirëse Inspiring Girls. Në Spanjë ajo udhëhoqi platformën qytetare Espana Mejor, e cila u bë fara që u zhvillua në një lëvizje drejt politikës partiake.
Gjatë lançimit ajo e justifikoi vendimin e saj si një angazhim personal, duke thënë se ndiente “një borxh monumental” ndaj vendit për mundësitë që mori si mbesa e fermerëve. Clegg mori pjesë në këtë aktivitet, së bashku me ish-figura të partisë Union Progress dhe Democracy, të tilla si Rafael Calduch, Fernando Maura dhe Beatriz Becerra.
Kriza e strehimit, shqetësimi kryesor për spanjollët, është në thelb të programit të saj. Ajo propozon një plan kombëtar për të ndërtuar lagje të reja, sipas marrëveshjeve ndërpartiake që do të ofronin siguri ligjore për dhjetë vjet.
Ajo propozon heqjen e të gjitha taksave që lidhen me strehimin për personat nën moshën 35 vjeç. Ajo po i nxit gjithashtu Pedro Sanchez dhe Alberto Nunez Feijoo të negociojnë me Brukselin mbi 10 miliardë euro të pashpenzuara të fondeve evropiane të Gjeneratës së Ardhshme, për të krijuar një fond sovran për strehim të mbrojtur dhe të përballueshëm.
Lidhur me migracionin, Gonzalez e përshkruan atë si një aset për Spanjën, por argumenton se shteti duhet të vendosë kushtet e hyrjes dhe daljes.
Replika e saj më e cituar pas prezantimit të Democracia21 ishte se diskursi ksenofobik duhet të zhduket, ndërkohë që duhet të vendoset se kush hyn, si dhe kur.
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