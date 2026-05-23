Politika

Zgjedhjet për kreun e PD, Vokshi tregon numrin e pjesëmarrësve deri në orën 15:00

· 2 min lexim

Ndërsa vijon procesi i votimit për kreun e Partisë Demokratike, nënkryetarja Albana Vokshi ka bërë me dije se deri në orën 15:00, në 77 degët e partisë, kanë marrë pjesë në votim 28.379 zgjedhës.

Sipas Vokshit, shifra është në rritje të vazhdueshme, pasi anëtarët demokratë po vijojnë t’u drejtohen kutive të votimit deri në mbylljen e procesit. Ajo theksoi se pjesëmarrja pasqyron një proces aktiv dhe dinamik, ku të dhënat përditësohen në kohë reale.

Në deklaratën e saj për mediat, Vokshi nënvizoi gjithashtu se procesi zgjedhor është i organizuar në mënyrë transparente dhe do të mbetet i tillë deri në përfundim. Ajo shtoi se pas mbylljes së votimit do të jepen të gjitha sqarimet për numrin e anëtarëve me të drejtë vote, listat e përditësuara dhe ndryshimet e mundshme që lidhen me largimet apo anëtarësimet e reja.

“Mendoj që kjo dalje është vetëm për pjesëmarrjen, për procesin e votimit. Me të mbaruar procesi i votimit ne do t’ju japim të gjitha sqarimet për numrin e votuesve të Partisë Demokratike që kanë të drejtë vote dhe janë ftuar sot. Kjo do të thotë që janë punuar listat, janë pastruar listat. Një pjesë janë larguar në diasporë, por do t’ju japim të gjitha detajet e nevojshme. Pra, jemi transparentë deri në fund…”, u shpreh ajo.

Procesi i votimit ka nisur në orën 08:00 të mëngjesit dhe pritet të përfundojë në orën 18:00 të mbrëmjes.

