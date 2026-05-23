Balla ironizon opozitën: Edhe referendum edhe zgjedhje, në fund del prapë Saliu!

Në aktivitetin e anëtarësimeve të reja të Partisë Socialiste në Vorë, Taulant Balla u ndal edhe tek zhvillimet në opozitë.

Balla ironizoi debatet për proceset e brendshme, duke thënë se fillimisht u fol për zgjedhje dhe më pas për referendum lidhur me drejtimin politik.

Sipas tij, rezultati në kampin opozitar është i paracaktuar dhe figura e Sali Berishës mbetet e padiskutueshme pavarësisht procesit formal të votimit.

“E keni parë atë krahun e bufit? Në fillim thanë do bëjmë zgjedhje, thanë do bëjmë zgjedhje, dakord, u regjistruan, u regjistru Salianji, u regjistru Meremja, na e hoqën Meremen. Nuk na e lanë Meremen të kandidoi, edhe tani nga zgjedhjet thonë do bëjmë referendum. E duam Saliun, nuk e duam Saliun. Votoni si të doni demokratë, 100% do dalë Saliu”, tha Balla.

Më tej, Balla kërkoi më shumë angazhim nga strukturat socialiste në çdo lagje dhe komunitet, duke theksuar se mbeten ende detyra për t’u përmbushur në nivel lokal, përfshirë çështje që lidhen me ndarjen e banesave dhe projekte të tjera për qytetarët.

Në fund të fjalës, ai iu drejtua të rinjve që u anëtarësuan në Partinë Socialiste, duke deklaruar se PS ka qenë, sipas tij, forca politike që gjatë 35 viteve të ekzistencës së saj “ka qëndruar gjithmonë në krahun e duhur të historisë”.

