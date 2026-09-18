Zgjedhjet surprizë për Javën 2 në fantasy: Kaelon Black dhe Deebo Samuel mund të përfitojnë kundër Dolphins
Java e parë solli rezultatet e papritura që priten në fantasy: disa lojtarë nxorrën vlera të mëdha, të tjerë zhgënjyen, dhe tani drejtuesit e skuadrave po kërkojnë lojtarë me potencial për Javën 2. Është momenti për të rifreskuar listat, për të vlerësuar role dhe për të identifikuar fituesit e mundshëm në ndeshjet e ardhshme.
Siç raporton nfl, Kaelon Black është një nga emrat që po fiton hapësirë në diskutimet e waiver-wire: ndaj Rams ai pati 14 gjuajtje krahasuar me 10 të Christian McCaffrey, përfundoi me 15 prekje të topit dhe 26 nga 28 snaps erdhën në zhvillimet e para, një tregues i qartë se Kyle Shanahan dëshiron ta angazhojë në downs-t e para. Ai edhe shfaqi 4.6 jardë për gjuajtje kundër një linje të fortë mbrojtëse, dhe përballë një Miami që la të hapen hapësira ndaj rush-erëve, pritet të jetë zgjedhje e qëndrueshme për role Flex. Po sipas të njëjtës shënim, Deebo Samuel u rikthye me numrin 19 dhe me disa prekje vendimtare: gjysma e gjashtë kapjeve të tij erdhën pas pasimeve të shpejta (nën 2.5 sekonda), 30 nga 48 jardët e tij (62.5%) qenë pas kapjes, dhe amerikanët e Miami-it lejuan një normë shumë të lartë suksesesh në pasimet e shpejta (71.4%), vetëm Browns kishin më shumë. Roli i Samuel pritet të rritet, ndërsa De’Zhaun Stribling u vendos në listën e të lënduarve.
Përtej tyre, ka disa emra tjerë që vlen t’i keni parasysh: Jordan Love prodhoi 387 jardë duke hedhur 42 pasime në hapjen e kampionatit, në një strategji pasimi të përdorur gjerësisht nga skuadra e tij; Bryce Young vijon të tregojë konsistencë me mesatare të larta pikësh në garat e fundit; Rachaad White ishte i kufizuar në prekje por ishte aktiv në third-down (14 nga 15 third-down gjatë përfshirjes së tij), ndërsa skuadra kundërshtare lejoi përqindje të larta suksesi për pasimet ndaj running back-ëve. Në pozitat e tjera, emra si Malik Washington, T.J. Hockenson dhe Hunter Henry treguan përdorime të dukshme në hapjet e tyre dhe mund të japin rezultate të vlefshme sipas nevojës së ekipeve tuaja. Edhe mbrojtjet e Raiders dhe Bengals dolën si opsione për streaming pas performancave të javës së parë.
Përmbledhje: Sipas nfl, lojtarë si Kaelon Black dhe Deebo Samuel ofrojnë vlerë të lartë si zgjedhje surprizë për Javën 2 dhe mund të jenë vendimtarë në formimin e ekipeve tuaja fantasy; vlerësoni rastet e përdorimit dhe matchup-et para se të vendosni për ndryshimet në formacion.
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