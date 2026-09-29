☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,684 ▼0.77%
DOW 51,482 ▼0.67%
NASDAQ 26,820 ▼0.92%
NAFTA 93.27 ▲0.72%
ARI 4,156 ▼0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
₿ CRYPTO
BTC $83,245 ▼ -1.48% ETH $2,676 ▼ -0.23% XRP $1.4846 ▼ -2.03% SOL $117.7200 ▼ -3.41%
S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.27 ▲0.72 % ARI 4,156 ▼0.3 % S&P 500 7,684 ▼0.77 % DOW 51,482 ▼0.67 % NASDAQ 26,820 ▼0.92 % NAFTA 93.27 ▲0.72 % ARI 4,156 ▼0.3 %
EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107 EUR/USD 1.1385 EUR/GBP 0.8602 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 92.0779 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5417 EUR/TRY 55.7151 EUR/JPY 179.28 EUR/CAD 1.6107
29 Sht 2026
Breaking
Forcat qeveritare të Jemenit pretendojnë 361 sulme ndaj objektivave Houthi në 24 orë, me 476 viktima Deputeti iranian Ebrahim Rezaei: Bisedimet me SHBA-në në këtë moment do të dobësonin levën e Iranit Trump “i habitur” që Britania liroi me garanci të dyshuarit pranë bazës që sulmon Iranin: “Mund të lidhet me Iranin” Trump hedh poshtë si “HOAX” lajmin se i ofroi Iranit lehtësim sanksionesh: “Nuk i ofrova ASGJË!” Tifoz i Partizanit iu hoq shpretka pas sulmit brutal para Beogradska Arena-s: thotë se e rrahën për postimet kundër Mladićit
Menu
Greqia

Zjarr në një banesë në rrugën Sina të Athinës: u ndez kondicioneri në ballkon

Incidenti ndodhi të hënën në mbrëmje në qendër të Athinës; trafiku u ndërpre në kryqëzimin e rrugës Sina me Akademias. Nuk raportohen të lënduar.

· 1 min lexim
Foto ilustruese: automjete të Zjarrfikësve grekë gjatë një ndërhyrjeje

Një zjarr ka rënë të hënën në mbrëmje në një banesë në rrugën Sina, në qendër të Athinës, siç njofton ProtoThema. Sipas raportimit, flakët kanë nisur nga një kondicioner ajri i vendosur në ballkonin e banesës.

Incidenti ka shkaktuar ndërprerje të trafikut në zonë: qarkullimi i automjeteve është ndaluar në rrugën Sina, duke nisur nga kryqëzimi me rrugën Akademias, sipas njoftimit të ProtoThema-s. Drejtuesit e automjeteve u detyruan të përdornin rrugë alternative.

Për fat të mirë, sipas informacioneve të publikuara deri më tani, nuk raportohen viktima apo të lënduar. Artikulli i burimit nuk përmend deklaratë zyrtare të shërbimit të Zjarrfikësve për numrin e efektivëve apo automjeteve të ndërhyrjes.

Incidenti raportohet i përfunduar deri në momentin e publikimit të lajmit. Shkaqet e sakta të ndezjes së kondicionerit mbeten objekt vlerësimi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu