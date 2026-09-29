Zjarr në një banesë në rrugën Sina të Athinës: u ndez kondicioneri në ballkon
Incidenti ndodhi të hënën në mbrëmje në qendër të Athinës; trafiku u ndërpre në kryqëzimin e rrugës Sina me Akademias. Nuk raportohen të lënduar.
Një zjarr ka rënë të hënën në mbrëmje në një banesë në rrugën Sina, në qendër të Athinës, siç njofton ProtoThema. Sipas raportimit, flakët kanë nisur nga një kondicioner ajri i vendosur në ballkonin e banesës.
Incidenti ka shkaktuar ndërprerje të trafikut në zonë: qarkullimi i automjeteve është ndaluar në rrugën Sina, duke nisur nga kryqëzimi me rrugën Akademias, sipas njoftimit të ProtoThema-s. Drejtuesit e automjeteve u detyruan të përdornin rrugë alternative.
Për fat të mirë, sipas informacioneve të publikuara deri më tani, nuk raportohen viktima apo të lënduar. Artikulli i burimit nuk përmend deklaratë zyrtare të shërbimit të Zjarrfikësve për numrin e efektivëve apo automjeteve të ndërhyrjes.
Incidenti raportohet i përfunduar deri në momentin e publikimit të lajmit. Shkaqet e sakta të ndezjes së kondicionerit mbeten objekt vlerësimi.
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