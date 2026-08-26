15 opsione për Yankees për të zëvendësuar Giancarlo Stanton dhe për të gjetur bashkëlojtarin e ardhshëm të Aaron Judge në 2027
Giancarlo Stanton mund të ketë dhënë sinjalet e fundit si lojtari i parë i New York Yankees. 36-vjeçari ka pasur një histori të gjatë lëndimesh: doli në lista të të lënduarve në prill për shkak të një tendosjeje të viçit të djathtë dhe më pas pësoi një tendosje në viçin e majtë gjatë përpjekjeve për rikuperim. Skuadra pritet që sezoni i tij të jetë i mbyllur. Që nga bashkimi me Yankees në 2018, ai ka luajtur 764 ndeshje dhe i ka humbur gati po aq (694). Në kontratë i mbetet një vit i garantuar me 25 milionë dollarë dhe pas tij një klauzolë opsioni 2028 me 25 milionë dollarë që përfshin një buyout prej 10 milionë dollarësh.
Sipas Bleacher Report, një sondazh i skuadrës tregoi se vetëm 11% e tifozëve donin që Stanton të mbetej në klub; shumica preferonin që ai të lirohej ose të tërhiqej—opsioni i tërheqjes do t’i jepte ai mundësinë e një buyout. Vendimi përfundimtar do të varet nga vetë Stanton: nëse ai dëshiron të luftojë për shifrën e 500 homerëve, mund të kërkojë lirimin, por nëse lodhja nga lëndimet është epokë, tërheqja do të ishte alternativa më e besueshme.
Në tregun e lirë janë disa emra që mund të konsiderohen, edhe pse grupi i lojtarëve që pritet të lirohen është relativisht i varfër. Shohei Ohtani është skenari më i largët dhe praktikisht i pamundur për shkak të situatës së tij me Los Angeles Dodgers, por nëse do të bëhej i lirë, ai do të ishte objektivi kryesor. Nga emrat më të arsyeshëm për agjencinë e lirë përmenden Randy Arozarena, Brandon Lowe, Ian Happ dhe Seiya Suzuki: të gjithë kanë potencial për të sjellë fuqi dhe disa prej tyre mund të ofrojnë prodhim 25 homerësh në sezon; Arozarena sjell edhe aftësi për vjedhje të bazave, ndërsa Suzuki ka treguar konsistencë me mbi .800 OPS për disa sezone.
Në tregun e transferimeve, disa emra bien në sy. Yordan Álvarez do të ishte zëvendësimi ideal në aspektin ofensive—ai ka pasur statistika të shkëlqyera dhe edhe një OPS të lartë në Yankee Stadium—por kostoja do të ishte enorme dhe Astros do të kërkonin paketë të madhe nga ana e organizatës. Rafael Devers është një tjetër alternativë me fuqinë e tij të madhe por me kontratë të rëndë dhe shifra të performancës që e bëjnë marrëveshjen komplekse. Emra si Mike Trout, Byron Buxton, Bryce Harper ose Munetaka Murakami janë skenarë të diskutueshëm dhe zakonisht të vështirë për t’u realizuar për arsye kontraktore ose përzgjedhjeje të klubeve. Nga perspektiva e lojtarëve të rinj, Hunter Goodman përshkruhet si një objektiv interesant për kapësin që mund të shtojë fuqi në lineup; ai ka shfaqur prodhim të rëndësishëm këtë sezon dhe mund të jetë një objektiv i arritshëm në krahasim me zëvendësime më të shtrenjta.
Parashikimi më i mundshëm është që Stanton të mos vazhdojë me Yankees për sezonin e ardhshëm, por gjithashtu që ai të mos tërhiqet menjëherë—një rrugë e mesme ku klubi mund të vendosë ta lirojë duke mbuluar pjesë të pagës është e mundshme. Për të zëvendësuar një heronj ofensiv si Stanton dhe për t’i dhënë Aaron Judge një bashkëlojtar të besueshëm, New York duhet të peshojë ofertat në tregun e lirë dhe ato të tregtisë me kujdes, duke balancuar koston e duhur me performancën e pritshme. Bleacher Report përmend të njëjtat dilema dhe emra si pjesë të diskutimit për sezonin 2027.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.