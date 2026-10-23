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Bota

50 mln euro, “Iris” e Claude Monet bëhet vepra më e shtrenjtë e shitur në ankand në Francë

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Piktura “Iris” e Claude Monet u shit të enjten për 50 milionë euro, duke u bërë vepra e artit më e shtrenjtë e shitur në ankand në Francë.

Piktura, e përfunduar drejt fundit të jetës së Monetit, tërhoqi oferta të shumta me gjashtë persona që garuan për 45 minuta për veprën, përpara se dy të fundit të vazhdonin të garonin për 20 minuta të tjera.

“Iris” më në fund shkoi te një koleksionist aziatik i cili ofroi nëpërmjet telefonit.

Piktura ishte një nga disa vepra të nxjerra në ankand nga Koleksioni Schlumberger dhe pritej të shitej midis 22 dhe 30 milionë eurove.

Rekordi i mëparshëm në ankand francez u vendos në vitin 2010, nga vepra e Amedeo Modigliani-t, e cila u shit për 43.2 milionë euro.

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