56 të lënduar nga monoksidi i karbonit në një kapelë në Allgäu, shkak një pajisje ngrohëse me defekt
56 persona janë lënduar të dielën nga monoksidi i karbonit gjatë një meshe në kapelën e kështjellës (Schlosskapelle) së Bad Grönenbach-ut, në rajonin bavarez Allgäu të Gjermanisë jugore, siç njofton agjencia gjermane e lajmeve dpa. Numri i të lënduarve u rrit gjatë ditës: qendra e koordinimit të shpëtimit kishte njoftuar fillimisht 19 të lënduar, katër prej tyre rëndë, por më pas policia bëri të ditur se të prekurit janë lënduar lehtë deri mesatarisht.
Sipas policisë, pas hetimeve të para, pajisja e fikjes automatike e një aparati ngrohës nuk kishte funksionuar siç duhet, për shkak të një defekti teknik ose të një gabimi në përdorim. Presidenca e policisë në Kempten njoftoi se hetimet për shkakun e saktë po vazhdojnë. Sakristani 70-vjeçar e kishte ndezur aparatin, të blerë vetëm pak javë më parë, herët në mëngjes rreth orës 06:00, për të ngrohur kapelën disa orë para meshës; aparati duhej të fiket vetë kur përqendrimi i monoksidit të karbonit rritet shumë.
Gjatë meshës, besimtarët nisën të ankoheshin gjithnjë e më shumë për vështirësi në frymëmarrje dhe të përziera. Zjarrfikësit e alarmuar matën në kapelë “një përqendrim shumë të lartë të monoksidit të karbonit”. Të lënduarit u nxorën menjëherë jashtë, u trajtuan fillimisht në shtëpinë e zjarrfikësve të vendit dhe më pas u dërguan në spitale, kur kjo ishte e nevojshme.
Në operacionin e madh në komunën me afro 6.000 banorë morën pjesë dy brigada zjarrfikëse, tri shërbime shpëtimi dhe policia, me më shumë se 120 forca, ndërsa në mbështetje u thirr edhe një helikopter shpëtimi. Automjetet e emergjencës qëndruan në vend për disa orë deri pasdite.
Kapelën e kështjellës e përdor rregullisht për meshat e së dielës Vëllazëria Katolike e Priftërinjve Shën Pjetri, tha një zëdhënës i saj. Ndërtesa, pjesë e kompleksit të kështjellës së lartë (Hohe Schloss), simbol i Bad Grönenbach-ut, ka qenë dikur një birrari dhe u shndërrua në kapelë në vitin 1939. Monoksidi i karbonit është gaz pa ngjyrë dhe pa erë, që krijohet nga djegia jo e plotë e lëndëve me karbon; thithja e tij bllokon transportin e oksigjenit në trup dhe në përqendrime të larta mund të shkaktojë humbje ndjenjash e deri vdekje.
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