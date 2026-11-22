Kategoria e Dytë/ Shënohen 30 gola në 7 ndeshje, nuk mungojnë surprizat! Apolonia gëzon në fund
Kategoria e Dytë mbylli javën me 30 gola në 7 ndeshje, me Tërbunin që fitoi 5-2 ndaj Shirokës dhe Apoloninë që fitoi 1-0 ndaj Albpetrolit.
Kategoria e Dytë ka mbyllur sot sfidat e programuara për javën. Dy përballje ishin rezervuar për Grupin A, pasi të tjerat u luajtën dje. Fitoi Tërbuni ndaj Shirokës, ndërsa Erzeni dhe Eagle e mbyllën me barazim.
Në anën tjetër ishin pesë sfida për Grupin B. Maliqi, Luftëtari, Bylis B, Apolonia dhe Tomori morën fitore të rëndësishme.
REZULTATET PËRFUNDIMTARE
GRUPI A
Erzeni 2–2 Eagle
Shiroka 2–5 Tërbuni
GRUPI B
Memaliaj 1–2 Maliqi
Delvina 2-6 Luftëtari
Bylis B 4–0 Devolli
Apolonia 1–0 Albpetrol
Butrinti 3–0 Tomori
Këlcyra Pushim
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