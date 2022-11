Spektakli i ceremonisë hapëse të Kupës së Botës dhe mesazhet për harmoni mes kombeve të ndryshme

Katar 2022 nis rrugëtimin e tij. Para ndeshjes inauguruese Katar-Ekuador, në stadiumin Al Bayt u zhvillu një ceremoni spektakolare e hapjes së Kupës së Botës. Një shfaqje luksoze e firmosur nga italiani Marco Balich, në një impiant të teknologjisë së lartë në zemër të shkretëtirës. 60 mijë spektatorë kanë asistuar spektaklin me protagonist nga Morgan Freeman, te traditat katariote e deri në fjalimin e Emirit të Katarit Tamim bin Ḥamad Al Thani.

Ceremonia e hapjes së Katar 2022 filloi me një animacion dhe një numërim mbrapsht duke filluar nga 22. Gjithçka nisi me një video emocionuese me një peshkaqen balenë, “simboli” i vendit. Ai “notoi” në qiell deri në stadium, duke nisur zyrtarisht turneun. Më pas skena u kthye në stadium, ku valltarët kërcyen mes deveve, në një panoramë që evokonte shkretëtirën.

MORGAN FREEMAN

Aktori i famshëm amerikan Morgan Freeman hyri në stadium. Aktori foli me YouTuber Ghanim al Muftah në një bisedë rreth tolerancës, respektit dhe përfshirjes. “Me respekt të ndërsjellë ne mund të jetojmë së bashku – thotë Morgan Freeman -. Me tolerancë dhe respekt ne mund të jetojmë nën një çati”. “Bota duket e largët dhe e ndarë, por ne do të jemi në gjendje të bashkohemi – shtoi ai -. Ajo që na bashkon këtu është më e madhe se ajo që na ndan”.

Aktiviteti vijoi me kërcime, shfaqje me drita dhe kore që evokuan thirrjet e tifozerive të skuadrave pjesëmarrëve në botëror. E gjitha ndërsa në fushë valëviteshin flamurët e tyre. Më pas në fushë u futën maskotat nga Botërorët e mëparshëm. Bota u prezantua më pas me La’eeb, maskota zyrtare e Katarit 2022. Në arabisht, La’eeb do të thotë “lojtar shumë i talentuar”.

KOLONA ZANORE

Kolona zanore e Kupës së Botës u kënduaa nga Hyn Jeon Jung-Kook, solisti i famshëm i grupit koreano-jugor BTS me “Dreamers”. Ceremonia vazhdoi me pamjet e një ndeshje futbolli në shkretëtirë më shumë se 50 vjet më parë. Mes protagonistëve është edhe ai që më vonë do të bëhej Emiri i Katarit. Atëherë ishte vetëm një fëmijë me pantallona të shkurtra që ndiqte një top në rërë. Në tribunë mbërriti fanella që Emiri kishte veshur me atë rast. Firma me një dedikim ishte nje gjest emocionues.

FJALA E AL THANI

Në fjalën e tij Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ka përshëndetur aktivitetin botëror: “Ne mirëpresim Kupën e Botës. Kemi punuar shumë për të organizuar një turne të suksesshëm. Kemi bërë të gjitha përpjekjet tona për të mirën e njerëzimit. Më në fund, ka ardhur dita e hapjes, të cilën të gjithë e kemi pritur. Për 28 ditët e ardhshme ne do të ndjekim festivalin e madh të futbollit në një mjedis komunikimi njerëzor dhe qytetar. Njerëz nga shumë vende të ndryshme do të vijnë në Katar: është mirë që njerëzit ndajnë dhe festojnë diversitetin dhe atë që i bashkon. Uroj që të gjitha ekipet të luajnë futboll të mrekullueshëm, për të jetuar një kohë plot gëzim dhe emocione. Qofshin ato ditë që mund të frymëzojnë mirësi dhe shpresë. Mirë se vini dhe fat të gjithëve”.