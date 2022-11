Opozita eshte provokuar rende

Nuk ka asnjë ligj të shkruar, madje as edhe një precedent të vetëm, që të përcaktojë që kryetarët e partive i zgjedhin gjykatat. NUK KA!

Nuk ka asnjë ligj të shkruar që të pengojë rregjistrimin e ndryshimeve statutore, për aq sa nuk bien ndesh me Kushtetutën e vendit.

Nuk ka asnjë ligj të shkruar, praktikë jo e jo, që të legjitimojë ankime të personave që nuk kanë qenë palë në një gjykim. NUK KA! Po të kishte nuk do kishim asnjë vendim gjykate të zbatueshëm.

Në asnjë ligj nuk shkruhet që partitë që të hyjnë në zgjedhje duhet të marrin leje tek qeveria! As te Ambasada Amerikane!!!

Nuk është as llogari politike inteligjente e atyre që e bëjnë.

Ç’kuptim ka gara kur paracaktohet i konkurenti?! Kaq frikë e kanë PD e riorganizuar?! Si e mendojnë xhanëm se do marrin e do mbajnë pushtet absolut të përjetshëm me të paktën gjysmën e popullsisë kundër tyre?!