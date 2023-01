Video lojëra që duhen pritur në vitin 2023

2023, duke gjykuar nga numri i lojërave hit që u vonuan në 2022, do të jetë një vit shumë interesant për videolojërat. Ka disa tituj në horizont që do t’i bëjnë botuesit e mëdhenj miliona dollarë, ndërsa lojtarët do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen mjaft të madhe të titujve. Viti i ri mund të sjellë një numër rekord titujsh, megjithëse, si në rastin e 2022-shit, është e pashmangshme që të mos shohim të paktën disa nga lojërat e pritshme deri vitin e ardhshëm.Kur bëhet fjalë për tendencat e lojërave, ato janë të vështira për t’u parashikuar, por një gjë është e sigurt, dhe kjo është se E3 do të kthehet në mes të qershorit dhe do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë se çfarë mund të presim nga industria e lojrave gjatë gjysmës së dytë të vitit. dhe përtej.

Ne gjithashtu kemi një numër përshtatjesh lojërash për TV dhe film. Në janar do të shohim serialin e shumëpritur të HBO-së The Last of Us, një adaptim i titullit legjendar Naughty Dog. Në mars do të publikohet drama biografike Tetris, e cila trajton betejën ligjore për të drejtat e një prej superlojërave më të hershme. Në prill do të mbërrijë filmi i animuar Super Mario Bros, ndërsa Neill Blomkamp do të bëjë përshtatjen e Gran Turismo.

Në fund, ne presim më shumë nga të gjitha lojërat që do të na ofrojnë orë të tëra argëtimi dixhital dhe do të zgjojnë aftësitë, kreativitetin dhe ndjeshmërinë tonë.

Ribërja e Dead Space (27 janar 2023)