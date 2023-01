Kupa e Italisë/Chiesa dërgon Juven në çerekfinale, e pret Lazio

Juventusi mundi 2-1 Monzën dhe shkon në çerekfinale të Kupës së Italisë, ku do të përballet me Lacion. Bardhezinjtë e zhbllokuan sfidën pas 8′ falë një goditjeje të Kean, por u arritën në minutën e 25-të me një goditje me kokë të Valoti pas një goditje nga këndi. Allegri, i zëvendësuar në pankinë nga Landucci për shkak të skualifikimit, fitoi me zëvendësime, duke qenë se ndeshja u vendos nga një si Federico Chiesa në minutën e 78-të, i cili gjeti sërish golin pas më shumë se një viti dhe e dërgoi skuadrën e tij në raundin tjetër.

Ndërkohë, Lazio rrëmbeu pasimin për në çerekfinale pas fitores 1-0 ndaj Bolonjës. Në Olimpico, goli i Felipe Anderson në pjesën e parë ishte vendimtar. Një ganim i mbrojtësit Sosa, i cili humbi topin duke lejuar Pedro t’i shërbente partnerit të tij. Milinkoviç-Savic iu afrua disa herë golit, emilianët nuk ishin kurrë të rrezikshëm. Para ndeshjes një kujtim i prekshëm i Sinisha Mihajlovic, simbol i të dyja skuadrave.