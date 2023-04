Nga mjekët te ushtarakët, personat e këtyre profesioneve tradhtojnë më shumë

Nëse profesioni po krijon qartë një problem në martesën tuaj, gjetja e një pune të re mund ta zgjidhë problemin.

Kur orët e gjata ose distanca po e vështirësojnë martesën tuaj, e vetmja gjë që mund të bëni është të përpiqeni për të kaluar më shumë kohë së bashku. Arsyeja që njerëzit në këto fusha divorcohen nuk lidhet gjithmonë drejtpërdrejt me profesionin por sipas ekspertëve të martesave disa profesione duket se vijnë me një shkallë më të lartë divorci sesa të tjerët.

Barist/banakier – Alkooli i shtyn njerëzit të bëjnë shumë gjëra për të cilat pendohen, veçanërisht nëse pinë me tepricë. Ndoshta kjo është arsyeja pse njerëzit që punojnë si banakierë kanë një shkallë më të lartë divorci se çdo punë tjetër. Njerëzit që pinë shpesh janë flirtues dhe shumë banakierë do të pinë herë pas here në punë, veçanërisht kur janë të pakënaqur me punësimin e tyre për shkak të pagave të ulëta ose rrethanave të tjera.

Valltarë ekzotikë ose artistë të performancës për të rritur – Kërcimtarët ekzotikë shpesh jetojnë në kufijtë seksualë, gjë që mund të krijojë tension, pasiguri dhe xhelozi në një marrëdhënie ku të dy partnerët nuk kanë kufij të qetë. Shumë njerëz nuk do të ishin të kënaqur me punën e tyre të rëndësishme në një profesion të drejtuar nga seksi, dhe kjo mund të çojë në divorc për kërcimtarët ekzotikë të martuar.

Mbikëqyrësit Ushtarak – Mbikëqyrësit ushtarakë kanë punë të vështira dhe me stres të lartë që i dërgojnë në të gjithë botën. Ata shpesh nuk arrijnë të shohin bashkëshortët ose fëmijët e tyre për shkak të angazhimeve të tyre ushtarake. Kjo distancë fizike mund të çojë edhe në distancë emocionale.

Punonjësit e Mjekësisë dhe Kujdesit Shëndetësor – Njerëzit që punojnë në fushën e kujdesit shëndetësor ose industrinë mjekësore bëjnë çdo ditë punë jetike dhe jetëshpëtuese. Shoqëria siç e njohim nuk mund të ekzistonte pa kontributet e tyre domethënëse për shëndetin e njeriut. Megjithatë, pavarësisht rëndësisë së këtyre punëve, mund të jetë e vështirë të ulësh barrën e punës dhe të fokusohesh në të jetuarit e një jete jashtë punës, por gjetja e një mënyre për të krijuar një ekuilibër punë-jetë mund të jetë vendimtare për lumturinë e tyre personale dhe shëndetin e marrëdhënieve të tyre.

Punëtorët e shërbimeve të lojërave të fatit – Njerëzit që punojnë në kazino ose në mjedise të tjera kumari kanë më shumë gjasa të divorcohen se shumë profesionistë të tjerë. Menaxherët e lojërave kanë pak më shumë gjasa të divorcohen sesa punonjësit e tjerë të shërbimeve të lojrave. Menaxherët marrin më shumë stres të lidhur me punën sesa punonjësit e përgjithshëm.

Stjuardesa – Njerëzit shpesh bëhen stjuardesa sepse u pëlqen ideja e një profesioni që u lejon atyre të udhëtojnë. Shumë stjuardesa nuk kanë kurrë mundësi të eksplorojnë destinacionet e tyre të reja. Çdo marrëdhënie me një stjuardesë është një marrëdhënie në distancë, dhe marrëdhëniet në distancë shpesh dështojnë. Kur kaloni shumë kohë larg bashkëshortit tuaj, lidhja juaj mund të dobësohet.

Telemarketuesit dhe operatorët – Ata ulen në një karrige gjithë ditën dhe merren me telefonat. Telemarketistët përpiqen të shesin produkte ose shërbime, dhe operatorët e centraleve lidhin telefonuesit me njerëz të tjerë që mund të zgjidhin problemet e tyre. Shumë njerëz i shohin këto profesione të papërmbushura dhe askujt nuk i pëlqen të kalojë gjithë ditën duke u bërtitur nga të huajt.

Valltarë dhe koreografë – Kërcimtarët në balet dhe lloje të tjera shfaqjesh apo teatrash kanë disa nga përqindjet më të larta të divorcit. Ndërsa xhelozia mund të luajë një rol, pasi kërcimtarët shpesh kërcejnë me partnerët, mund të jetë gjithashtu sasia e madhe e përkushtimit që kërkohet për t’u ngjitur në majë të fushës që vendos tendosje mbi martesat. Balerinat shpesh kanë probleme me imazhin e trupit, pasi profesioni i tyre kërkon që ata të mbajnë një fizik sa më të hollë që të jetë e mundur nga ana njerëzore.

Terapistët e masazhit – Ata kanë potencialin për të ndryshuar jetën për mirë, por profesioni i tyre mund të ndryshojë martesat e tyre për të keq. Terapistët e masazhit punojnë me orë të tëra dhe puna që ata bëjnë përfshin kontakt të drejtpërdrejtë praktik me njerëzit. Kjo nuk çon domosdoshmërish në pabesi, por duket se çon në probleme brenda martesës, sipas statistikave.

Punonjësit e tekstilit – Rreth gjysma e punëtorëve të tekstilit të martuar do të divorcohen përfundimisht nga bashkëshortët e tyre. Punonjësit në këtë industri kanë disa nga normat më të larta të divorcit. Nuk ka asnjë korrelacion ose spekulim të qartë se pse kjo industri është prekur kaq shumë nga divorci. Mund të lidhet me mungesën e përmbushjes së karrierës dhe të lodhurit në fund të ditës.