Liberalizimi i vizave për Kosovën, KE: Nuk përfitojnë pasaportat e lëshuara nga Serbia!

Pas nënshkrimit të aktit ligjor për liberalizimin e vizave për Kosovën, më 19 prill, raportuesi për viza i Parlamentit Evropian, Thijs Reuten, e pohoi gjithashtu se heqja e vizave vlen vetëm për pasaportat e Kosovës. “Legjislacioni është formuluar me shumë me kujdes, ashtu siç thuhet, asgjë më shumë, asgjë më pak: qytetarët e Kosovës me dokument të lëshuar nga autoritetet e Kosovës mund të udhëtojnë lirshëm”, ishte komenti i tij.