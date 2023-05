Suedia fiton Eurovizionin

Finalja e Eurovision 2023 në Liverpool Arena në Britani të Madhe ishte një spektakël i mrekullueshëm, i mbushur me emocione dhe performanca fantastike nga këngëtarët e vendeve të ndryshme që morën pjesë në këtë konkurs të madh muzikor ndërkombëtar. Suedia triumfoi në këtë konkurs, duke shpallur këngëtaren Loreen fituese me këngën “Tattoo”, e cila arriti të marrë pikët maksimale 583 nga të gjithë këngët konkuruese. Kjo ishte hera e dytë që Suedia fitonte Eurovision pas suksesit të saj në 2012 me këngën “Euphoria”.

Ndërsa Suedia u shpall fituesja, Finlanda dhe Izraeli u renditën në vendet e dytë dhe të treta, respektivisht, duke sjellë gëzim dhe krenari për këto vende. Finlanda pati një performancë të shkëlqyer me këngën “Frozen Sun”, ndërsa Izraeli me këngën “Jerusalem Nights”. Megjithatë, vendet e tjera që morën pjesë nuk u kënaqën me vendet e tyre, pasi rezultatet nuk i sollën kënaqësinë që dëshironin.

Në këtë konkurs, Shqipëria u përfaqësua nga këngëtarja Albina dhe Familja Kelmendi, me këngën “Duje”. Megjithëse performanca ishte e mrekullueshme dhe e qëndrueshme, Shqipëria u rendit në vendin e 22 me 76 pikë, duke qenë pas shumë vendeve tjera konkuruese që nuk arritën të kualifikohen në gjysmëfinalet për të shkuar në finalen e madhe. Megjithatë, paraqitja e tyre ishte një moment krenarie për vendin dhe të gjithë fansat e tyre.

Në përgjithësi, Eurovision 2023 ishte një konkurs emocionues dhe i përkryer me performanca të mrekullueshme nga këngëtarët e ndryshëm të Europës dhe botës së gjërë. Të gjithë këngëtarët e fitues dhe të tjerët që morën pjesë, ishin shumë të talentuar dhe solli një spektakël të vërtetë muzikor për publikun.