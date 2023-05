Mbyllet numërimi për këshillin bashkiak në Shkodër, fitojnë sërish socialistët

Mbyllet procesi i numërimit të votave për këshillin bashkiak në Shkodër.

Shkodranët, përmes votës i kanë besuar jo vetëm Benet Beçit si drejtues i bashkisë për 4 vitet e ardhshme por edhe socialistëve për këshillin bashkiak.

Pas numërimit të 247 qendrave të votimit, Partia Socialiste do të këtë shumicën e këshillit me 18 këshilltarë.

Koalicioni “Bashkë Fitojmë” renditet i dyti me 13 këshilltarë ndërsa Partia Social Demokrate e Tom Doshit, pozicionohet e treta me 12 këshilltarë, me vetëm 269 vota më pak se sa demokratët e koalicionit Berisha – Meta.

Ndërkohë Partia Demokratike zyrtare ka marrë 5670 vota duke siguruar 5 mandate. Nga një mandat kanë fituar edhe partitë Fryma e Re Demokratike, Aleanca Liberale e Djathtë dhe Partia Lëvizja e Legalitetit.

Ky nuk është rezultati final pasi KQZ do të bëjë edhe një tjetër përllogaritje të votave të konsideruara të pakicës, ku PS apo PD zyrtare mund të marrin sërish nga një tjetër mandat.