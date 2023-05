Bujar Osmani në Prishtinë: OSBE mbështet dialogun, mos nxisni tensionet

“Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë marrëdhënie të shkëlqyera, ndërsa duhet të vazhdojmë me dialogun pozitiv dhe jemi dakorduar që të kemi investime të përbashkëta. Kemi shqyrtuar mundësitë e ndryshme, duke filluar nga ato politike dhe shoqërore. Sa më shpejt të inkuadrohemi në BE, aq më e mirë do të jetë perspektiva për të dy vendet. OSBE dhe institucionet e Kosovës kanë bërë progres të dukshëm në promovimin e institucioneve funksionale dhe demokratike”, u shpreh ai.

“Sa më shumë që e rrisim bashkëpunimin rajonal, aq më shumë e ulin çështjen e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve. Dialogu në rajonin tonë është dëshmuar të jetë i frytshëm, në Maqedoninë e Veriut na ka dhënë një mënyrë të mirë për të ecur përpara. Pavarësisht sfidave nuk duhet të ndalojmë të flasim për gjërat që janë të rëndësishme”, deklaroi Osmani. Ai u prit në një takim edhe nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ndërsa më vonë do të takohet edhe me kreun e qeverisë Albin Kurti.