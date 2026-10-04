«A Moon for the Misbegotten» e O’Neill-it në Dublin: kritika nderon performancat e Eileen Walsh dhe Marty Rea-s
Ringjallja e Druid-it me regji të Garry Hynes-it mbyll sot perden në Gaiety Theatre; BroadwayWorld e përshkruan interpretimin e Walsh-it si «magnifik»
Drama e fundit e Eugene O’Neill-it, «A Moon for the Misbegotten», ka marrë një nga ringjalljet më të vlerësuara të sezonit në Dublin. Produksioni i kompanisë teatrore Druid, me regji të Garry Hynes-it, u shfaq në Gaiety Theatre në kuadër të Dublin Theatre Festival 2026 dhe mbyll sonte perden, siç njofton BroadwayWorld në recensionin e publikuar sot.
Në qendër të vëmendjes janë performancat. Sipas recensionit, Eileen Walsh është «magnifik» në rolin e Josie Hogan-it: arrin ta bëjë të dukshme mendjen llogaritëse të personazhit, pa i humbur butësinë, cenueshmërinë dhe forcën e jashtme. Përkrah saj, Marty Rea sjell një interpretim «thellësisht të ekspozuar» si Jim Tyrone Jr., ndërsa Lorcan Cranitch kompleton treshen si patriarku dinak Phil Hogan.
Shfaqja është vazhdimi i drejtpërdrejtë i kryeveprës së O’Neill-it «Long Day’s Journey into Night», edhe pse recensioni thekson se nuk kërkohet njohuri e mëparshme për ta kuptuar. Sfondi dominues i skenës është një hartë fizike e Irlandës — një deklaratë e guximshme që lidhet me drejtimin skenik të vetë O’Neill-it, ku heroina përshkruhet si të kishte «hartën e Irlandës të stampuar në fytyrë», duke e rikthyer klasikun amerikan përmes trashëgimisë që e formësoi.
Recensioni vëren se produksioni kalon me lehtësi mes temave të rënda — alkoolizmit, humbjes së prindërve, kërcënimeve të fshehura — duke lënë vend për humor dhe ngrohtësi njerëzore. Shfaqja zgjati rreth tre orë e pesëmbëdhjetë minuta, shumë përtej kohës së shpallur, por sipas kritikut koha «fluturoi». Rezerva e vetme ka të bëjë me paletën vizuale të përmbajtur të dizajnerit Francis O’Connor dhe pyetjen se çfarë dëshiron t’i thotë kjo ringjallje vitit 2026 përtej kornizës estetike — megjithatë, siç shkruhet, «kur arrin kulmi emocional qendror, pesha e tij njerëzore është e pamohueshme».
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.