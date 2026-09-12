Parashikime të guximshme për Javën 1 të NFL: Jefferson kalon 200 jardë; Texans i mbyllin Bills
Analistët e sezonit parashikojnë fitues dhe performanca të jashtëzakonshme për Javën 1 të sezonit 2026, duke përfshirë dalje të mëdha nga yjet dhe surpriza të skuadrave që kanë ndryshuar shumë para fillimit të kampionatit.
Siç raporton nfl, Justin Jefferson pritet të dominojë takimin ndaj Packers me mbi 200 jardë në pritje, përtej paraqitjes së tij të 184 jardëve dhe dy TD-ve në ndeshjen e Javës 1 të 2022. Po ashtu, parashikohet që Texans ta mbyllin përballjen ndaj Bills pa pikë; Josh Allen në dy ndeshjet e tij kundër mbrojtjes së DeMeco Ryans kishte 0-2, 51.6% përqindje pasimesh të sakta, 384 jardë, një touchdown dhe dy interceptions, me një passer rating 62.2, duke u përballur me 31 pressure dhe duke marrë nëntë sack—tetë prej tyre në ndeshjen e vitit të kaluar.
Parashikimet e tjera përfshijnë një debutim të fuqishëm të Malik Willis me Miami Dolphins pas nënshkrimit të një kontrate trevjeçare prej 67.5 milionë dollarësh; në gjashtë startet e tij të mëparshme si titullar ai ka mesatarisht pak nën 45 jardë vrapim për ndeshje dhe pritet të kapë shifrën e 100 jardëve kundër Raiders. Në mungesë të Brock Bowers, pritet që të spikasë backup-i Michael Mayer, i cili parashikohet të shënojë dy touchdown për ta ndihmuar Las Vegasin të marrë fitoren.
Kundrejt kësaj, Jared Goff pritet të jetë udhëheqësi i pikëve fantasy për Javën 1, ndërsa Carolina parashikohet të surprizojë me një fitore në shtëpi përballë Bears, me lidhje vendimtare mes Bryce Young dhe tetë-rookie-sën Tetairoa McMillan. Gjithashtu, analistët shohin Minkah Fitzpatrick si lojtarin që i jep fund mungesës së interceptions për Jets, duke përmendur se skuadra kishte kaluar një sezon të plotë pa një INT për herë të parë që nga 1933.
Përmbledhtas, këto parashikime nga nfl përmbledhin pritshmëri të larta për disa yje dhe përcaktojnë se cilat skuadra mund të kenë probleme ose të shfaqin mrekulli fillestare në Javën 1 të sezonit 2026.
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