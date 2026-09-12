Shtëpia e Bardhë merr në konsideratë Aktin e Prodhimit të Mbrojtjes për të rritur kapacitetin e rafinerive
Shtëpia e Bardhë po shqyrton përdorimin e Aktit të Prodhimit të Mbrojtjes (Defense Production Act) për të zgjeruar kapacitetin rafinerik të naftës në SHBA, ndërsa konflikti me Iranin ka ekspozuar cenueshmërinë e vendit ndaj ndërprerjeve të furnizimit global dhe rritjes së çmimeve.
Propozimi u diskutua në një takim të fundit mes presidentit Donald Trump dhe rreth një duzinë drejtuesish rafinerish. Në takim nuk u mor asnjë vendim përfundimtar, por palët ranë dakord që bisedimet të vazhdojnë.
Akti i Prodhimit të Mbrojtjes është një mjet i jashtëzakonshëm, që nuk është përdorur kurrë më parë për të shtuar kapacitet rafinerik. Ligji i jep presidentit kompetenca të gjera për të drejtuar burimet industriale dhe për të dhënë stimuj financiarë për prodhimin e materialeve me rëndësi për mbrojtjen kombëtare. Diskutimet e fundit mbështeten në një vendim presidencial të prillit, i cili autorizoi përdorimin e aktit për prodhimin, rafinimin dhe logjistikën e naftës.
Rafineritë amerikane po punojnë thuajse me kapacitet maksimal — shkalla e shfrytëzimit ka arritur në 98 për qind. Ndërkohë, çmimi mesatar kombëtar i naftës ka kaluar për herë të parë 6 dollarë për gallon dhe çmimet e benzinës mbeten të larta, duke ushtruar presion mbi konsumatorët dhe ekonominë.
Drejtuesit e rafinerive u thanë zyrtarëve se fondet federale do të shërbenin më mirë për modernizimin dhe zgjerimin e rafinerive ekzistuese, sesa për të financuar ndërtimin e një rafinerie krejtësisht të re, e cila do të kushtonte shumë më shumë dhe do të kërkonte vite për t’u ndërtuar.
Si rast testues është përmendur projekti i një rafinerie të re në Brownsville të Teksasit — “America First Refining”, me kapacitet 168,000 fuçi në ditë, e shpallur në mars si rafineria e parë e re amerikane në gati 50 vjet, me mbështetjen e gjigantit indian Reliance Industries. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Taylor Rogers, deklaroi se zgjerimi i kapacitetit rafinerik është prioritet kryesor për presidentin dhe ekipin e tij të energjisë, të cilët po vlerësojnë opsione konkrete përmes reformës rregullatore, lejeve më të shpejta dhe investimeve shtesë.
Burimi: Reuters
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