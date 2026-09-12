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MLB

Yankees dhe Mets në Bronx: ndeshja në Yankee Stadium më 11 shtator 2026

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New York Yankees dhe New York Mets u ndeshën në Yankee Stadium në Bronx më 11 shtator 2026, në një përballje që u luajt në ditën e 25-vjetorit të ngjarjeve të 11 shtatorit. Para ndeshjes u zhvilluan homazhe dhe mijëra tifozë dhe ish-lojtarë ishin të pranishëm për të përkujtuar këtë datë.

Sipas Bleacher Report, startuesit për ndeshjen ishin N. McLean për Mets (11-8, 3.06 ERA) dhe C. Rodón për Yankees (5-3, 3.09 ERA). Ndeshja u zhvillua në kushte të mira në Yankee Stadium dhe pati interes të lartë mediatik për shkak të përkujtimit të 11 shtatorit dhe rivalitetit ndërmjet dy skuadrave të Nju Jorkut.

Para sfidës u njoftuan disa mungesa për shkak të lëndimeve: për Mets u përmenden J. Polanco (ankë e këmbës, IL 60) dhe B. Baty (dyshim me gju), ndërsa për Yankees figura të ndryshme si G. Stanton (viç, IL 60), J. Chisholm (gisht, IL 10), K. Castro (bërryl, IL 60) dhe T. Grisham (mish i pasëm, IL 10) ishin të listuar si të padisponueshëm ose në dyshim.

Gjatë sezonit Mets kishin bilanc 68-78, ndërsa Yankees 84-62, dhe të dy ekipet synonin të mbyllnin pjesën përfundimtare të kampionatit me performanca sa më të mira. Për mbulim dhe detaje shtesë rreth përbërjeve dhe zhvillimeve të ndeshjes, shikoni raportimin e Bleacher Report.

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