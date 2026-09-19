Aaron Donald synon të kthehet në fushë të hënën ndaj Giants
Aaron Donald tha gjatë një konference për media të premten se plani është që ai të luajë në ndeshjen e Los Angelesit të hënën në mbrëmje kundër New York Giants. Ai theksoi se ka pasur dy seanca stërvitore dhe do të ketë edhe një tjetër para ndeshjes, duke u shprehur se ndjehet mirë. Donald nuk udhëtoi me skuadrën për humbjen në hapjen e sezonit në Melbourne, duke qëndruar në Kaliforni të Jugut për t’u përgatitur për debutimin e tij sezonal.
Siç raporton nfl, Donald kishte vlerësuar me kujdes rikthimin pas vendimit për pensionimin në fund të sezonit 2023. Pas shkëmbimit të madh ku Myles Garrett u bashkua me skuadrën më 1 qershor, ai u përfol gjatë verës për një rikthim, por zyrtarisht u rikthye vetëm më 30 gusht, çka la një dritare të shkurtër për përgatitjen fizike. Udhëtimi për në Australi nuk përputhej me planet e tij për ramp-up, dhe java shtesë e stërvitjeve duket se e ka afruar atë drejt mundësisë për të luajtur në stadiumin që më parë e quante shtëpi.
Me Donald jashtë për ndeshjen hapëse dhe Garrett tërhequr pas një dëmtimi në gju që kërkoi ndërhyrje kirurgjikale dhe vendosjen në listën e të lënduarve, Rams u mposhtën nga San Francisco 49ers 27-7. Donald ka theksuar se përparësi kishte të rikthehej i përgatitur dhe jo të nxitonte kthimin; ekipi do të vëzhgojë sesionet stërvitore para vendimit për pjesëmarrjen e tij në ndeshjen e të hënës, Sipas nfl.
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