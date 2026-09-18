Java 2 e NFL 2026: Programi i plotë, ndeshjet kryesore dhe pritshmëritë
Sezoni i rregullt 2026 nisi me një javë historike, ku ndeshjet e hapjes barazuan rekordin e pikëve të shënuara në epokën e Super Bowl. Në javën hapëse u panë befasi dhe momente të forta: Cardinals mposhtën Chargers, Giants fituan një ndeshje të madhe ndaj Cowboys, 49ers dhanë një mesazh të qartë në ndeshjen e parë të rregullt në Australi, ndërsa Lions fituan pas shtesës ndaj Saints. Veprimet vijojnë në Javën 2 me një program të pasur për ndeshje, përfshirë edhe një përballje të veçantë të enjten mbrëma.
Siç raporton nfl, programi i Javës 2 përfshin ndeshjet kryesore si më poshtë: E enjte, 17 shtator: 8:15 p.m. ET – Detroit Lions vs. Buffalo Bills (Prime Video). E diel, 13 shtator (seanca e ditës): 1 p.m. ET – Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons (FOX); 1 p.m. ET – New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens (CBS); 1 p.m. ET – Minnesota Vikings vs. Chicago Bears (FOX); 1 p.m. ET – Cincinnati Bengals vs. Houston Texans (CBS); 1 p.m. ET – Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots (CBS); 1 p.m. ET – Green Bay Packers vs. New York Jets (FOX); 1 p.m. ET – Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers (CBS); 1 p.m. ET – Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans (FOX); 4:05 p.m. ET – Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos (CBS); 4:05 p.m. ET – Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers (CBS); 4:25 p.m. ET – Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals (FOX); 4:25 p.m. ET – Washington Commanders vs. Dallas Cowboys (FOX); 4:25 p.m. ET – Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers (FOX); 8:20 p.m. ET – Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs (NBC). E hënë, 14 shtator: 8:15 p.m. ET – New York Giants vs. Los Angeles Rams (ESPN/ABC).
Ndër përballjet më të pritura, Lions–Bills sjell një përplasje të dy skuadrave që hapën sezonin me fitore të ngushta; Detroit evitoi disfatën ndaj Saints në shtesë, ndërsa Buffalo fitoi në transfertë ndaj Texans, dhe të dy kërkojnë konsistencë në një përballje kryesore të enjten. Commanders–Cowboys pritet të jetë ndeshje vendimtare për skuadrat e NFC East që kërkojnë fitoren e parë pas humbjeve të javës së parë; Jayden Daniels dhe Dak Prescott treguan potencial në hapje, por ekipet duhet të përmirësojnë rezultatin. Giants–Rams në mbrëmjen e hënë përmbledh pyetjen se sa janë të besueshëm Giants pas fitores ndaj Cowboys dhe nëse Rams do të reagojnë pas humbjes së tyre të hapjes.
Java 2 ofron edhe shumë për lojtarët e fantazisë, analiza të rendeve dhe mundësi për t’u përshtatur me performancat e para të sezonit. Sipas nfl, ky cikël ndeshjesh mund të përcaktojë ritmin e skuadrave në vijim të kampionatit dhe do të ofrojë sfida vendimtare për ekipet që synojnë të ngrihen në renditje.
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