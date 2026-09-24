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Kosova

Abdixhiku për trevjetorin e vrasjes së Afrim Bunjakut: Përgjegjësit duhet të mbahen para drejtësisë

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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka përkujtuar sot heroin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, në trevjetorin e rënies së tij në detyrë gjatë sulmit në Banjskë.

Abdixhiku ka thënë se Bunjaku “dha jetën duke mbrojtur shtetin, qytetarët dhe sovranitetin e Kosovës”.

“Më 24 shtator 2023, në Banjskë, Afrim Bunjaku u vra në krye të detyrës nga një grup terrorist i organizuar, i armatosur dhe i mbështetur nga Serbia”, ka deklaruar Abdixhiku.

Sipas tij, Bunjaku ra duke mbrojtur institucionet dhe qytetarët e Kosovës.

“Afrimi nuk u tërhoq. Nuk u dorëzua. Ai qëndroi aty ku e kërkonte detyra dhe aty ku mbrohej Republika”, ka shkruar ai.

Abdixhiku e ka cilësuar Bunjakun si simbol të institucioneve të Kosovës dhe të Policisë së Kosovës.

“Sot, emri i Afrim Bunjakut është më shumë se një emër i skalitur në historinë e Policisë së Kosovës. Ai është simbol i shtetit që mbron qytetarët e vet, i institucioneve që nuk përkulen para dhunës dhe i një Kosove që nuk frikësohet nga askush”, ka thënë ai.

Në mesazhin e tij, Abdixhiku ka kërkuar gjithashtu që përgjegjësit për sulmin në Banjskë të përballen me drejtësinë.

“Përgjegjësia për këtë akt kriminal i takon jo vetëm autorëve të drejtpërdrejtë, por edhe atyre që e ideuan dhe e nxitën, e të cilët duhet të mbahen përgjegjës para drejtësisë”, ka deklaruar kryetari i LDK-së.

Në fund, Abdixhiku ka shprehur nderimin e tij për policin e vrarë në Banjskë.

“Afrim Bunjaku është mishërim i asaj ç’do të thotë t’i shërbesh shtetit me nder. Ai jeton në kujtimin tonë kolektiv si një nga heronjtë më të devotshëm të këtij vendi”, ka shkruar Abdixhiku. /Telegrafi/

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