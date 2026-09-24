Abdixhiku takon ambasadorin Schubel, flasin për procesin e konstituimit të institucioneve
Kryetari i LDK-së priti në takim ambasadorin e BE-së në Kosovë, ku u diskutua për zhvillimet politike dhe procesin e konstituimit e funksionalizimit të institucioneve.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka pritur sot në takim ambasadorin e Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schubel. Takimi, i cili u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe konstruktive, kishte në qendër zhvillimet aktuale politike në vend.
Gjatë bisedës, dy palët diskutuan gjerësisht për procesin e konstituimit dhe funksionalizimit të institucioneve, si dhe për qëndrimet e LDK-së lidhur me situatën politike dhe institucionale në Kosovë. Temë e rëndësishme ishte gjithashtu nevoja për stabilitet politik dhe bashkëpunim ndërpartiak në interes të qytetarëve.
Abdixhiku theksoi përkushtimin e LDK-së për mbrojtjen e interesit të Republikës së Kosovës, forcimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit, si dhe garantimin e funksionalitetit të institucioneve demokratike dhe stabilitetit institucional në vend.
Kreu i LDK-së nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, duke vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të BE-së për zhvillimin demokratik dhe perspektivën evropiane të Kosovës.
Në fund të takimit, Abdixhiku ka falënderuar ambasadorin Schubel për bashkëpunimin dhe angazhimin e vazhdueshëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, duke shprehur gatishmërinë e LDK-së për thellimin e mëtejshëm të këtij partneriteti.
Burimi: Klan Kosova
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