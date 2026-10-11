Abissnet Superiore: Tirana dominon Partizanin falë Xhixhës dhe Kis
Tirana ka fituar derbin me Partizanin në Air Albania me shifrat 3-1. Bardheblutë e Klafuriç kanë dominuar një ndeshje të transmetuar ekskluzivisht në RTSH 1 HD falë golave të Xhixhës (7’) dhe Kis (78’,85’). Autori i golit të vetëm për Partizanin ishte Himallari në të 36’.
Vijon…
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