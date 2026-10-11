Abissnet Superiore: Vllaznia merr fitoren e parë sezonale, Dinamo bie në Shkodër
Një gol i Muratajt në pjesën e parë i ka mjaftuar Vllaznisë për të marrë fitoren e parë në kampionat.
Takimi i transmetuar direkt në RTSH Sport HD ishte i veçantë për ekipin shkodran pasi përkiste me ndeshjen ku debutoi trajneri i ri, Kshaba Lazlo.
Pas gjashtë takimesh Vllaznia mban vendin e shtatë me pesë pikë ndërsa Dinamo City qëndron në vendin e tretë me 12 pikë.
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.