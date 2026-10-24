Abissnet Superiore: Vendos goli i Kurtit, Laçi mposht Vorën
Pas tre humbjeve radhazi në kampionat, Laçi rigjen fitoren, pasi mposht 1-0 Vorën në sfidën e transmetuar drejtpërdrejt në RTSH 2. Një gol i Kurtit në pjesën e dytë i ka dhënë 3 pikë të çmuara skuadrës kurbinase.
Pjesa e parë mbyllet në barazim pa gola, ndonëse të dyja skuadrat humbasin nga një penallti. Fillimisht miqtë me Karricën dhe më pas vendasit me Bibon (të dyja goditjet u pritën nga portierët kundërshtarë).
Sfida është e bukur dhe e luftuar dhe zhbllokohet nga Kurti në pjesën e dytë. laçi fiton 1-0 dhe me këtë sukses ngjitet në kuotën e 10 pikëve në klasifikim, ndërsa Vora mbetet në kuotën e 8 pikëve.
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