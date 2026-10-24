Kategoria e Parë: Besa mund Korabin dhe ngjitet në krye, Iliria fiton derbin
Kanë përfunduar 4 ndeshjet e ditës së sotme të vlefshme për javën e 7-të të Kategorisë së Parë. Besa nuk gabon në shtëpi, mposht 2-0 Korabin dhe ngjitet në krye të renditjes me 13 pikë (po aq sa Pogradeci).
Kukësi fiton me përmbysje 2-1 në transfertë përballë Burrelit, ndërsa Iliria triumfon 1-0 në derbin kundër Kastriotit.
Oriku merr pikën e parë të sezonit në Librazhd, pasi barazon 1-1 në transfertë përballë Sopotit vendas.
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