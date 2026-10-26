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Sporti

Abissnet Superiore: Zgjidhet formacioni më i mirë i javës së 8-të, Laszlo në stol

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Drejtoria Teknike e FSHF ka përzgjedhur formacionin më të mirë të javës së 8-të në kampionatin Abissnet Superiore, qw transmetohet nw RTSH, duke vlerësuar paraqitjet e futbollistëve në ndeshjet e zhvilluara këtë fundjavë.

Formacioni është ndërtuar me skemën 3-4-2-1 dhe përfshin futbollistë nga gjashtë skuadra të kampionatit, të cilët spikatën me paraqitjet e tyre në këtë javë.

Në portë është përzgjedhur Ortelio Biba i Laçit, ndërsa treshja e mbrojtjes përbëhet nga Naser Aliji i Dinamo City, Bruno Lulaj i AF Elbasanit dhe Arlind Kurti i Laçit.

Në mesfushë janë Ergis Arifi i Teutës, Ibrahim Abas i AF Elbasanit, Emmanuel Obinna Nwokporo i Vllaznisë dhe Dejvid Janaqi i Skënderbeut. Në mbështetje të sulmit janë përzgjedhur Klevi Qefalija i Dinamo City dhe Ennur Totre i Skënderbeut, ndërsa në majën e sulmit është Edon Murataj i Vllaznisë.

Trajneri më i mirë i javës së 8-të është shpallur Csaba László i Vllaznisë, pas fitores 2-0 ndaj Tiranës në stadiumin “Loro Boriçi”.

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