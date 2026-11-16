Addison do të mungojë disa javë pas operacionit në gishtin e madh, O’Connell konfirmon ndërhyrjen
Minnesota Vikings do të duhet të vazhdojë pa Jordan Addison për disa javë, pasi receiver-i do t’i nënshtrohet një operacioni në gishtin e madh të dorës.
Sipas Pro Football Talk, dëmtimi i gishtit e mbajti Addison jashtë fushës në fitoren e së dielës ndaj Green Bay Packers, dhe rikthimi i tij nuk pritet së shpejti.
Trajneri kryesor Kevin O’Connell tha të hënën, në konferencën për shtyp, se Addison e dëmtoi gishtin gjatë stërvitjes së të premtes dhe se ndërhyrja kirurgjikale është e nevojshme. O’Connell konfirmoi se receiver-i do të mungojë disa javë si pasojë e operacionit.
Nëse Vikings vendosin Addison në listën e të dëmtuarve (injured reserve), ai do të detyrohet të humbasë të paktën katër ndeshjet e ardhshme. Në katër javët në vijim, Minnesota luan kundër San Francisco 49ers, Atlanta Falcons, Carolina Panthers dhe New England Patriots.
Këtë sezon, Addison ka regjistruar 18 kapje për 277 jardë dhe një touchdown.
Në mungesë të tij dhe të Jauan Jennings të dielën, receiver-ët e Vikings ishin Justin Jefferson, Tai Felton, Myles Price dhe Jeshaun Jones.
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