Administrata Trump lëshon mbi 100 fletëthirrje për të dhënat e dhjetëra mijëra votuesve në kërkim të votuesve joshtetas
Sipas Reuters, shumica e fletëthirrjeve janë lëshuar në tre muajt e fundit drejt zyrtarëve zgjedhorë shtetërorë dhe lokalë, ndërsa ekspertët ligjorë thonë se të dhënat mund të përdoren për të kontestuar rezultate të ngushta në zgjedhjet e mesit të mandatit.
Administrata e presidentit Donald Trump ka lëshuar mbi 100 fletëthirrje që kërkojnë të dhëna për dhjetëra mijëra votues në të paktën një duzinë shtetesh, në një përpjekje në rritje para zgjedhjeve të mesit të mandatit të javës së ardhshme për të zbuluar prova të votimit të paligjshëm nga joshtetasit, siç njofton Reuters. Shumica e fletëthirrjeve të dokumentuara nga Reuters u lëshuan në tre muajt e fundit ndaj zyrtarëve zgjedhorë shtetërorë dhe lokalë, disa që nga fillimi i vitit, dhe shumë prej tyre nuk ishin raportuar më parë; agjencia i identifikoi përmes kërkesave për dokumente publike dhe intervistave.
Shumë prej fletëthirrjeve u lëshuan në bastione demokrate, përfshirë Minneapolis, Philadelphia, Los Angeles dhe qytete të tjera të Kalifornisë, por edhe në shtete me prirje republikane me gara konkurruese, përfshirë Teksasin, Kansasin dhe Georgia-n. Të paktën 44 prej tyre u lëshuan nën autoritetin e jurive të mëdha (grand juries), çka tregon lidhje me hetime penale dhe i bën ato më të vështira për t’u sfiduar në gjykatë.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Lauren Bis i tha Reuters se “administrata Trump po dërgon një mesazh të qartë se kushdo që voton në mënyrë të paligjshme në zgjedhjet tona do të mbajë përgjegjësi” dhe se “vetëm amerikanët duhet të zgjedhin udhëheqësit e Amerikës”. Departamenti i Drejtësisë nuk pranoi të konfirmojë apo mohojë përdorimin e fletëthirrjeve, por tha se “do ta zbatojë ligjin kudo që të çojnë provat”, ndërsa Homeland Security nuk iu përgjigj pyetjeve.
Fushata zhvillohet paralelisht me përpjekje të tjera të administratës. Departamenti i Drejtësisë ka paditur 30 shtete që refuzuan të japin listat e votuesve me të dhëna të ndjeshme, ndërsa gjykatat kanë vendosur kundër Departamentit të Drejtësisë në çdo çështje për listat e votuesve deri tani, dhe më 21 tetor një gjykatës federal ndaloi në masë të madhe operacionet në terren të Homeland Security në nëntë shtete. Në Kaliforni, Departamenti i Drejtësisë pretendoi këtë muaj se mbi 20 mijë “joshtetas të mundshëm” kishin marrë fletëvotime me postë dhe kërkoi që votat e tyre të mos numëroheshin derisa të verifikohej shtetësia; zyrtarët e Kalifornisë refuzuan dhe e quajtën listën të pasigurt, duke thënë se shqyrtimi i 200 regjistrimeve tregoi se gati 40% dukeshin të lindur në SHBA.
Që nga kthimi i Trump në detyrë, prokurorët kanë akuzuar të paktën 147 persona për votim të paligjshëm, përfshirë 102 që nga fillimi i shtatorit — më pak se një për çdo milion njerëz që votuan në vitin 2024. Në zgjedhjet e mesit të mandatit, demokratët duhet të fitojnë katër vende në Senat dhe pesë në Dhomën e Përfaqësuesve për të marrë kontrollin e Kongresit.
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