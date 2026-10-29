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29 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Aeroporti i Adenit rihapet pas mbylljes së përkohshme nga sulmet me raketa të Huthi-ve

Ministri i Transportit i Jemenit njoftoi rifillimin e operacioneve në aeroportin ndërkombëtar të Adenit, i cili ishte mbyllur një ditë më parë pasi Huthi-t e mbështetur nga Irani lëshuan raketa balistike ndaj tij.

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Aeroporti ndërkombëtar i Adenit në Jemen (foto arkivi, Wikimedia Commons)

Aeroporti ndërkombëtar i Adenit ka rifilluar operacionet pas një mbylljeje të përkohshme, njoftoi ministri i Transportit i Jemenit, siç njofton Al Jazeera.

Aeroporti ishte mbyllur një ditë më parë, pasi Huthi-t lëshuan raketa balistike ndaj objektit — një sulm që 24 Ore e raportoi kur ndodhi dhe që ndali trafikun ajror në qytet. Adeni është selia e qeverisë së Jemenit të njohur ndërkombëtarisht.

Sipas Al Jazeera-s, rihapja vjen në mes të luftimeve të rënda në luftën civile të rindezur të Jemenit mes forcave të mbështetura nga Arabia Saudite dhe rebelëve Huthi të lidhur me Iranin.

Forcat qeveritare po zhvillojnë një kundër-ofensivë për të rimarrë territoret që Huthi-t morën javët e fundit pranë Ngushticës Bab al-Mandeb, ndërsa sulmet me raketa ndaj infrastrukturës civile, përfshirë aeroportin e Adenit, kanë shtuar pasigurinë për lëvizjen e njerëzve dhe ndihmave në jug të vendit.

Nuk u raportuan dëme apo viktima të reja në lidhje me rihapjen e aeroportit; autoritetet thanë se operacionet rifilluan pas mbylljes së përkohshme të së mërkurës.

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