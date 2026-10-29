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Konflikti SHBA - Iran

Rusia ofrohet të ndërmjetësojë mes Iranit dhe SHBA-së dhe të marrë uraniumin e pasuruar të Teheranit

Zëdhënësi i Kremlinit i tha Al Jazeera-s se Moska është e gatshme të ndërmjetësojë mes Teheranit dhe Uashingtonit nëse i kërkohet, të punojë për parandalimin e një përshkallëzimi të ri ushtarak në Gjirin Persik dhe të marrë uraniumin e pasuruar të Iranit nëse ai mbetet pikë bllokuese në negociata.

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Presidenti rus Vladimir Putin.

Rusia është e gatshme të ndërmjetësojë mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara nëse një gjë e tillë i kërkohet, i tha zëdhënësi i Kremlinit Al Jazeera-s, në një tjetër sinjal se kanalet diplomatike rreth luftës SHBA–Iran po aktivizohen njëkohësisht në disa kryeqytete.

Sipas raportimit të Al Jazeera-s, Moska është gjithashtu e përgatitur të bëjë përpjekje për të parandaluar një përshkallëzim të ri ushtarak në rajonin e Gjirit Persik, ku lufta që nisi më 28 shkurt ka mbyllur praktikisht Ngushticën e Hormuzit dhe ka goditur rëndë tregjet globale të energjisë.

Zëdhënësi i Kremlinit tha se Rusia është e gatshme edhe të marrë uraniumin e pasuruar të Iranit, nëse ai material mbetet pikë bllokuese në negociata — një ofertë që prek drejtpërdrejt një nga çështjet më të ndjeshme të mosmarrëveshjes, programin bërthamor iranian, për të cilin Uashingtoni kërkon angazhime të verifikueshme nga Teherani.

Sipas Al Jazeera-s, zëdhënësi shtoi se Irani mbetet temë e rregullt në komunikimet e Moskës me Uashingtonin dhe se të dyja palët shkëmbejnë pikëpamje për të. Oferta ruse vjen ndërsa ndërmjetës të tjerë, përfshirë Katarin, po shtyjnë përpara propozime për rihapjen e Hormuzit dhe rifillimin e negociatave mes Teheranit dhe Uashingtonit.

Deri tani as Uashingtoni as Teherani nuk kanë njoftuar nëse do ta pranojnë ndërmjetësimin rus, dhe zhvillimi mbetet një ofertë e hapur diplomatike, jo një marrëveshje e arritur.

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