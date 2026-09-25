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Teater

«AFFLUENZA» zgjatet në Riverside Studios: debutimi skenik i Noah Schnapp-it shton datat për kërkesën e madhe

Ylli i «Stranger Things» debuton në skenën londineze me dramën e shkruar dhe të drejtuar nga Andy Sandberg — shfaqja e parë e sezonit Mainstage 26/27 nis preview-t më 26 shtator dhe vazhdon deri më 28 nëntor

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“AFFLUENZA”, drama që shënon debutimin teatror të Noah Schnapp-it — yllit të njohur të serialit “Stranger Things” — po zgjat shfaqjet në Riverside Studios të Londrës, pasi kërkesa e publikut për bileta tejkaloi pritshmëritë e producentëve. Shfaqja, e cila nis preview-t të shtunën më 26 shtator, do të vazhdojë tashmë deri më 28 nëntor, me data shtesë të shtuara përpara se sezoni të ketë filluar.

E shkruar dhe e drejtuar nga Andy Sandberg, “AFFLUENZA” është produksioni i parë i sezonit “Mainstage Season 26/27” në Riverside Studios. Në kast, përkrah Schnapp-it, luajnë Janette Manrara (“Strictly Come Dancing”), Rupert Young (“Bridgerton”, “Dear Evan Hansen”), Juliet Cowan, Wallis Currie-Wood dhe Donald Sage Mackay.

“Jemi të kënaqur me entuziazmin për AFFLUENZA-n, dhe shtimi i shfaqjeve shtesë përpara se të fillojnë edhe preview-t është jashtëzakonisht emocionues”, u shpreh Sandberg në njoftim. Sandberg është drejtori artistik i Hermitage Artist Retreat në SHBA dhe do të shërbejë si drejtor artistik i sezonit Mainstage, duke drejtuar të pesë prodhimet.

Sezoni i ri nis me tri premiera botërore; pas “AFFLUENZA”-s vjen “Sacrilegious” nga Tom Schulman, skenaristi fitues i Oscar-it për “Dead Poets Society” (5 dhjetor 2026 – 23 janar 2027), dhe “Expecting” nga Scott Elmegreen e Drew Fornarola (30 janar – 27 mars 2027). Produksionet dhe kastet e tjera do të shpallen së shpejti.

Burimi: BroadwayWorld

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