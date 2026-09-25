«Scrooge the Musical» me Marti Pellow zbarkon në Glasgow: shpallet kasti i plotë për shfaqjen e Krishtlindjeve në SEC Armadillo
Glasgou i Krishtlindjeve 2026 do të ketë një Scrooge të vetin: u shpall kasti i plotë i «Scrooge the Musical»-it, muzikali festiv i bazuar në «A Christmas Carol» të Charles Dickens-it, që do të shfaqet në SEC Armadillo nga 12 dhjetori 2026 deri më 10 janar 2027. Në rolin e Ebenezer Scrooge-it do të jetë legjenda skoceze e muzikës Marti Pellow, i njohur si zëri i bandës Wet Wet Wet, përkrah komediane dhe aktores Karen Dunbar si Fantazma e së Kaluares dhe Gavin Mitchell («Still Game») si Jacob Marley.
Kasti mbledh emra me peshë të West End-it dhe artistë skocezë që kthehen në shtëpi për festat: sopranoja ndërkombëtare Kelly Mathieson (Kristine Daaé në «The Phantom of the Opera» në West End) si Isabel, SuRie — përfaqësuesja e Britanisë së Madhe në Eurovision — si znj. Cratchit, Kristofer Harding si z. Fezziwig, Martin Callaghan si Fantazma e së Tanimës, Valerie Cutko si Fantazma e së Ardhmes, si dhe Shona White (e para britanike që ka luajtur të bijën dhe nënën në «Mamma Mia!») si Thomasina Jenkins — me një risi për këtë produksion: roli tradicionalisht mashkullor Tom Jenkins kthehet në femëror për herë të parë.
«Scrooge the Musical» është përshtatja muzikore e legjendarit Leslie Bricusse, që zgjeroi partiturën e nominuar për Oscar të filmit të vitit 1970 në skenë, me këngë si «Father Christmas», «December the Twenty-Fifth», «Thank You Very Much» dhe «I Like Life». Regjinë e këtij produksioni të ri e nënshkruan i shpërblyeri Thom Southerland, me produksion të Danielle Tarento dhe Austin Shaw.
Kasti plotësohet edhe me aktorë të rinj vendorë: Louis Davies dhe Percy Tulley do ta ndajnë rolin e Tiny Tim Cratchit-it, Lily Hanna atë të Kathy Cratchit-it, ndërsa vëllezërit Sebastian dhe Tobias Cervenec do të luajnë rolin e Djalit. Produksioni premton pesë javë magji dimërore në zemër të Glasgow-t.
Burimi: BroadwayWorld
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